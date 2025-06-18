Во время сильного ливня в Уфе затопило несколько улиц

Напомним, завтра, 19 июня, в Башкирии ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а днем кое-где не исключен град. Ветер сначала будет юго-западный, затем сменится на северо-западный, местами усилится до шквалистого. Температура воздуха этой ночью опустится до +9, +14°C, днем воздух прогреется до +17, +22°C.