Ученые РФ и Китая исследуют приливы и китов в Охотском море

Российские и китайские ученые отправились в масштабную научную экспедицию в Охотское море на исследовательском судне «Академик Опарин». Миссия стартовала из Владивостока, ее участники будут изучать влияние климатических изменений на морскую экосистему, а также поведение китов и экстремальные приливы. Об этом пишут «Метеовести» со ссылкой на РИА Новости и Тихоокеанский океанологический институт имени В. И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН.
Цель экспедиции состоит в комплексном исследовании северной части Охотского моря — региона, который известен своей суровой природой и труднодоступностью. Ученые планируют зафиксировать и проанализировать донные отложения, в которых могут содержаться следы древних катастроф — например, взрывных извержений вулканов Камчатки. Также они изучат химический состав морской воды в условиях меняющегося климата, особенности экстремальных приливов и поведение морских млекопитающих, включая китов.
В состав четвертой экспедиции ТОИ ДВО РАН вошли 32 участника. Это специалисты из Владивостока, Москвы и Ханчжоу: сотрудники ТОИ ДВО РАН, Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского, Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, а также Второго института океанографии Китайской Народной Республики. К ним присоединились студенты пяти российских университетов, которые получат практический опыт полевых морских исследований.
Экспедиция продолжит научные наблюдения, начатые в предыдущие годы, и позволит расширить знания об экосистемах и геологических процессах северной части Тихоокеанского региона.
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