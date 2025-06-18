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Ученые РФ и Китая исследуют приливы и китов в Охотском море

Российские и китайские ученые отправились в экспедицию в северную часть Охотского моря. Они будут изучать экстремальные приливы, влияние климата, вулканические отложения и поведение китов в труднодоступном регионе.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Российские и китайские ученые отправились в масштабную научную экспедицию в Охотское море на исследовательском судне «Академик Опарин». Миссия стартовала из Владивостока, ее участники будут изучать влияние климатических изменений на морскую экосистему, а также поведение китов и экстремальные приливы. Об этом пишут «Метеовести» со ссылкой на РИА Новости и Тихоокеанский океанологический институт имени В. И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН.

Цель экспедиции состоит в комплексном исследовании северной части Охотского моря — региона, который известен своей суровой природой и труднодоступностью. Ученые планируют зафиксировать и проанализировать донные отложения, в которых могут содержаться следы древних катастроф — например, взрывных извержений вулканов Камчатки. Также они изучат химический состав морской воды в условиях меняющегося климата, особенности экстремальных приливов и поведение морских млекопитающих, включая китов.

В состав четвертой экспедиции ТОИ ДВО РАН вошли 32 участника. Это специалисты из Владивостока, Москвы и Ханчжоу: сотрудники ТОИ ДВО РАН, Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского, Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, а также Второго института океанографии Китайской Народной Республики. К ним присоединились студенты пяти российских университетов, которые получат практический опыт полевых морских исследований.

Экспедиция продолжит научные наблюдения, начатые в предыдущие годы, и позволит расширить знания об экосистемах и геологических процессах северной части Тихоокеанского региона.

Ранее ученые выяснили, что песни горбатых китов подчиняются законам русского языка.