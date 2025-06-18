Ученые РФ и Китая исследуют приливы и китов в Охотском море

Российские и китайские ученые отправились в масштабную научную экспедицию в Охотское море на исследовательском судне «Академик Опарин». Миссия стартовала из Владивостока, ее участники будут изучать влияние климатических изменений на морскую экосистему, а также поведение китов и экстремальные приливы. Об этом пишут «Метеовести» со ссылкой на РИА Новости и Тихоокеанский океанологический институт имени В. И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН.