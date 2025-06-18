Разработан метод упрощения дистанционного ИИ-мониторинга природы

Как отмечают ученые, предложенный ими метод помогает снизить вероятность ошибок в работе систем ИИ, анализирующих снимки с гиперспектральных камер. Так, в экспериментах при его использовании точность анализа данных выросла на 15% по сравнению с другими методами обработки данных. Это связано с тем, что разработка Козловского и его коллег позволяет снизить сложность гиперспектральной информации почти без потери данных, используемых для анализа.