В Иркутске создадут картину самолета Ил-4 из 10 тысяч свечей

В Иркутске 21 июня волонтеры создадут картину самолета Ил-4 из 10 тысяч зажженных свечей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, мероприятие посвятят Дню памяти и скорби, а также героям Великой Отечественной войны. Картину самолета выбрали потому, что Иркутский авиационный завод был одним из центров, где создали Ил-4. Также завод выпустил за время войны 2200 летающих машин.