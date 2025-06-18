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В Иркутске создадут картину самолета Ил-4 из 10 тысяч свечей

Мероприятие посвятят памяти героев Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 21 июня волонтеры создадут картину самолета Ил-4 из 10 тысяч зажженных свечей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, мероприятие посвятят Дню памяти и скорби, а также героям Великой Отечественной войны. Картину самолета выбрали потому, что Иркутский авиационный завод был одним из центров, где создали Ил-4. Также завод выпустил за время войны 2200 летающих машин.

— Это был настоящий подвиг, демонстрирующий героизм иркутских авиастроителей. Каждая свеча — это память о тружениках тыла, о тех, кто приближал победу в нашем регионе, — рассказал организатор акции Иван Комельков.

Свечи начнут зажигать у мемориального комплекса «Вечный Огонь» в 20:30. Там подготовят площадку, где и нарисуют очертания самолета. В 21:30 пройдет митинг с возложением цветов к мемориалу. Все желающие могут прийти и стать частью этого события.