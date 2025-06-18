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В Ростове с 24 июня по 7 июля в двух районах не будет горячей воды

Без горячей воды: какие дома Ростова попадут под отключения с 24 июня по 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 24 июня по 7 июля пройдут плановые отключения горячей воды. Это связано с подготовкой теплосетей к отопительному сезону. Об этом на своей странице сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Воды не будет в Первомайском районе города — в границах ул. Казахская — пер. Беломорский — пер. Комбайностроителей — пер. Мариупольский. Также отключения коснутся Железнодорожного района — ул. 1-я Баррикадная, дома 9, 23/2, 24 стр.1−2, 29, 42/44, 48, 50/2, ул. Межевая, 123−125, ул. Профсоюзная, 33, 45, пр. Ставского, 52, ул. Токарная, 47 А.

Отключение горячего водоснабжения необходимо для бесперебойной работы системы теплоснабжения зимой. Жителям необходимо заранее подготовиться к временным неудобствам.

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