В Ростове с 24 июня по 7 июля в двух районах не будет горячей воды

В Ростове-на-Дону с 24 июня по 7 июля пройдут плановые отключения горячей воды. Это связано с подготовкой теплосетей к отопительному сезону. Об этом на своей странице сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.