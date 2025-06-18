«На автобусной остановке, у дороги и на огородах». Медведи трижды выходили к людям в Витебской области

На Витебщине медведи трижды выходили к людям за последнее время, сообщает портал fishingby.com.
Так, опасных хищников 13 июня наблюдали вблизи озера Лосвидо. В частности, днем рядом с автобусной остановкой в деревне Мариамполь ходила медведица с тремя медвежатами. Причем за неделю до этого взрослый медведь ходил по этой же деревне.
Днем ранее, 12 июня, хищника наблюдали водители на трассе республиканского значения Р-115. Медведь вышел из лесного массива вблизи деревни Мазолово, перебежал через автодорогу и галопом бросился бежать через поле.
И также в начале июня медведь шастал по огородам на окраине городского поселка Шумилино. После этого местные жители стали опасаться идти в лес за грибами и ягодами в этом сезоне.
Ранее мы писали, как три медведя показались в Беларуси людям в один день: «Медведь трехлетка шел в сторону деревни». А до этого медведь появился на окраине Гродно, власти предупредили о нем местных жителей: «Такого еще не было!».
Еще сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью.
А еще мы писали, что в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.