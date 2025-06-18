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«На автобусной остановке, у дороги и на огородах». Медведи трижды выходили к людям в Витебской области

В Витебской области медведи трижды выходили к людям, напугав местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

На Витебщине медведи трижды выходили к людям за последнее время, сообщает портал fishingby.com.

Так, опасных хищников 13 июня наблюдали вблизи озера Лосвидо. В частности, днем рядом с автобусной остановкой в деревне Мариамполь ходила медведица с тремя медвежатами. Причем за неделю до этого взрослый медведь ходил по этой же деревне.

Днем ранее, 12 июня, хищника наблюдали водители на трассе республиканского значения Р-115. Медведь вышел из лесного массива вблизи деревни Мазолово, перебежал через автодорогу и галопом бросился бежать через поле.

И также в начале июня медведь шастал по огородам на окраине городского поселка Шумилино. После этого местные жители стали опасаться идти в лес за грибами и ягодами в этом сезоне.

Ранее мы писали, как три медведя показались в Беларуси людям в один день: «Медведь трехлетка шел в сторону деревни». А до этого медведь появился на окраине Гродно, власти предупредили о нем местных жителей: «Такого еще не было!».

Еще сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью.

А еще мы писали, что в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.