Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 18 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 18 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 18 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 июня 2025 года.

В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2025

Источник: Фотобанк Росконгресс

Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня и продлится до 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие подтвердили представители 137 стран и территорий. АвтоВАЗ организовал на ПМЭФ мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut.

Российские военные освободили два населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новониколаевки в Сумской области и Долгенького в Харьковской области. Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» продвинулись вглубь обороны противника, освободив указанные населенные пункты.

Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

Источник: Reuters

Хаменеи заявил, что США понесут невосполнимый урон в случае военного конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что Тегеран готов к навязанной войне и не допустит диктата мира, а иранский народ никогда не сдается.

Против миллиардера Карапетяна возбудили уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

В Армении возбуждено уголовное дело против миллиардера и владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Накануне полицейские приехали к нему с обыском.

Решетников объяснил причины укрепления рубля

Источник: РИА "Новости"

Глава Минэкономразвития РФ объяснил укрепление рубля низким внутренним спросом и жесткой ДКП. Ведомство прогнозирует среднегодовой курс доллара на уровне 94,3 рубля, но дальнейшая динамика рубля будет зависеть, в том числе, от решений ЦБ.