Последние новости к вечеру 18 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 июня 2025 года.
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2025
Российские военные освободили два населенных пункта
Минобороны РФ сообщило об освобождении Новониколаевки в Сумской области и Долгенького в Харьковской области. Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» продвинулись вглубь обороны противника, освободив указанные населенные пункты.
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
Хаменеи заявил, что США понесут невосполнимый урон в случае военного конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что Тегеран готов к навязанной войне и не допустит диктата мира, а иранский народ никогда не сдается.
Против миллиардера Карапетяна возбудили уголовное дело
В Армении возбуждено уголовное дело против миллиардера и владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Накануне полицейские приехали к нему с обыском.
Решетников объяснил причины укрепления рубля
Глава Минэкономразвития РФ объяснил укрепление рубля низким внутренним спросом и жесткой ДКП. Ведомство прогнозирует среднегодовой курс доллара на уровне 94,3 рубля, но дальнейшая динамика рубля будет зависеть, в том числе, от решений ЦБ.