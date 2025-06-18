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На ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Лекарственная безопасность в фокусе национальных проектов: новые цели, новые вызовы»

Достижение национальной лекарственной безопасности — цель стратегии развития фармотрасли. С 2025 года стратегический контур модернизации отрасли описан в национальном проекте «Новые технологии сбережения здоровья».

Сессия была посвящена тому, как новый нацпроект отвечает целям обеспечения лекарственной безопасности для российских граждан, какие достижения в области научных разработок и фармацевтического производства, регуляторных практик определяют сегодня стратегический потенциал отрасли, как объединить передовой опыт России и других стран и какой вклад научно-технологические прорывные достижения России вносят в развитие мировой фармацевтики.

Модератором выступила Эвелина Закамская — телеведущая телеканала ВГТРК, главный редактор телеканала «Доктор».

В дискуссии приняли участие: заместитель педседателя Госдумы Владислав Даванков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, руководитель Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.