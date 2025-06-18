На ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Лекарственная безопасность в фокусе национальных проектов: новые цели, новые вызовы»

Сессия была посвящена тому, как новый нацпроект отвечает целям обеспечения лекарственной безопасности для российских граждан, какие достижения в области научных разработок и фармацевтического производства, регуляторных практик определяют сегодня стратегический потенциал отрасли, как объединить передовой опыт России и других стран и какой вклад научно-технологические прорывные достижения России вносят в развитие мировой фармацевтики.