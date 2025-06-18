В Самарской области обсудили деятельность регоператора по вывозу ТКО «Экология»

К 2030 году в регионе планируется достичь 100%-й сортировки отходов и снизить долю захоронения до 60,6% в рамках указа президента России Владимира Путина.. Для этого планируется построить семь новых объектов по переработке мусора и провести реконструкцию одного действующего. К 2030 году в Самарской области будет 10 объектов, соответствующих экологическим и природоохранным требованиям.