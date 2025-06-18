В Самарской области обсудили деятельность регоператора по вывозу ТКО «Экология»

В Самарской области обсуждают реализацию федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экологическая благополучность». В докладе уточняется, что регион участвует в проекте с актуальными паспортами, однако детали проекта требуют уточнения.
В 2024 году в Самарской области было преобразовано 1200 тонн отходов, из которых 44,8% были отсортированы, а 96% направлены на захоронение. Эти показатели достигнуты с использованием 17 объектов обращения с отходами, включая 9 объектов размещения, 6 сортировочных линий и 2 современных мусоросортировочных комплекса.
К 2030 году в регионе планируется достичь 100%-й сортировки отходов и снизить долю захоронения до 60,6% в рамках указа президента России Владимира Путина.. Для этого планируется построить семь новых объектов по переработке мусора и провести реконструкцию одного действующего. К 2030 году в Самарской области будет 10 объектов, соответствующих экологическим и природоохранным требованиям.
В 2024 году из областного бюджета было приобретено 7622 новых мусоросборника, устроено 198 контейнерных площадок и отремонтировано 734 площадки. В 2025 году планируется приобрести 11 437 мусоросборников, устроить 840 новых площадок и отремонтировать 907.
В настоящее время регоператор АО «Экология» располагает около 30 единицами спецтехники. В 2025 году планируется приобрести еще 30 единиц, включая 22 мусоровоза. Регоператор обслуживает около 11 тысяч контейнерных площадок.
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