В Кяхте перевозили саженцы цветов без сертификатов

В Кяхте женщина пыталась провезти 26 саженцев цветов в Монголию. Однако на продукцию у гражданки не было фитосантирных сертификатов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия.