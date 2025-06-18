В Кяхте перевозили саженцы цветов без сертификатов

В Кяхте женщина пыталась провезти 26 саженцев цветов в Монголию. Однако на продукцию у гражданки не было фитосантирных сертификатов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Саженцы являбтся подкарантинной продукцией. Отсутствие документов это нарушение Федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, — пояснили в пресс-служюе ведомства.
В отношении владелицы цветов составили административный протокол, а весь товар вернули в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 26 проектов получат поддержку в виде президентских грантов. Победителям вручат 58 миллионов рублей.