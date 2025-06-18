На ПМЭФ-2025 подписано соглашение о расширении сотрудничества производства в Армавире

В рамках ПМЭФ-2025 подписано соглашение о намерениях развития сотрудничества, которое предусматривает реализацию проекта на сумму 1 млрд рублей. Соглашение заключили председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и бенефициар группы компаний «Горница» Сергей Щерба.
— Для нас важно комплексно поддерживать южных производителей и развивать с ними долгосрочное сотрудничество. Так, в 2023 году мы помогли группе компаний в финансировании строительства завода по производству композитного стекла мощностью 35 тонн в сутки. С помощью льготного механизма промышленной ипотеки профинансировали покупку, модернизацию и реконструкцию площадок для производства посуды. На сегодняшний день обсуждаем реализацию еще одного большого проекта на 1 млрд рублей, который поможет весомо нарастить производство посуды из композитного стекла в Армавире, — рассказал Анатолий Песенников.
По словам Сергея Щербы, южная компания совместно с банком уже запустила несколько крупных проектов суммарной стоимостью около 2 млрд рублей. И в дальнейшем планируется не только расширение производственных мощностей в Армавире, но и цифровизация бизнес-процессов всей группы компаний при поддержке технологий банка.