На ПМЭФ-2025 подписано соглашение о расширении сотрудничества производства в Армавире

— Для нас важно комплексно поддерживать южных производителей и развивать с ними долгосрочное сотрудничество. Так, в 2023 году мы помогли группе компаний в финансировании строительства завода по производству композитного стекла мощностью 35 тонн в сутки. С помощью льготного механизма промышленной ипотеки профинансировали покупку, модернизацию и реконструкцию площадок для производства посуды. На сегодняшний день обсуждаем реализацию еще одного большого проекта на 1 млрд рублей, который поможет весомо нарастить производство посуды из композитного стекла в Армавире, — рассказал Анатолий Песенников.