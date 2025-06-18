В Семикаракорске замглавы местной администрации попал под следствие

В Семикаракорске заместитель главы местной администрации попал под следствие. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 18 июня.
По данным следствия, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при приемке работ по благоустройству парка. Выяснилось, что в 2022 году был заключен контракт на 116 миллионов рублей, а в 2023 все работы приняты с нарушениями. Местные власти не провели обязательную экспертизу. При этом, бюджетные средства были выплачены полностью.
— Факт превышения должностных полномочий выявлен следователями регионального СК при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, — говорится в сообщении.
Сейчас расследование продолжается.
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