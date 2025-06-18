Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Семикаракорске замглавы местной администрации попал под следствие

Замглавы Семикаракорска подозревается в превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске заместитель главы местной администрации попал под следствие. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 18 июня.

По данным следствия, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при приемке работ по благоустройству парка. Выяснилось, что в 2022 году был заключен контракт на 116 миллионов рублей, а в 2023 все работы приняты с нарушениями. Местные власти не провели обязательную экспертизу. При этом, бюджетные средства были выплачены полностью.

— Факт превышения должностных полномочий выявлен следователями регионального СК при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

Сейчас расследование продолжается.

Подпишись на нас в Telegram.