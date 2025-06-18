Клещи заразили жителей Ростовской области боррелиозом и лихорадками

В Ростовской области клещи заразили инфекциями жителей двух городов и двенадцати районов региона. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Случаи Крымской геморрагической лихорадки зарегистрировали в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах. Лихорадку Ку выявили в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах, иксодовый клещевой боррелиоз — в Батайске и Морозовском районе.
Жертвами паразитов оказались люди, работающие с крупным и мелким рогатым скотом, а также владельцы собак. Клещи находились на шерсти животных.
Также в некоторых территориях региона обнаружили клещей с вирусом Конго-Крымской геморрагической лихорадки (Дубовский, Мартыновский и Зимовниковский районы) и патогенами иксодового клещевого боррелиоза (Ростов-на-Дону, Азовский, Кагальницкий, Красносулинский районы).
— В адрес глав всех перечисленных территорий направили письма с требованием об оперативной противоклещевой обработке, — добавили в управлении Роспотребнадзора.
Напомним: во время отдыха или работы на природе, а также при контакте с животными, нужно быть осторожными — на коже или на одежде могут остаться клещи. Следует обязательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок.
Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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