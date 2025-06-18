Петербург простился с молодой журналисткой

Ирина окончила факультет журналистики СПбГУ в 2008 году. Карьеру в СМИ начала еще в студенческие годы. В 2014-м присоединилась к редакции «Делового Петербурга», где занималась расследованиями, после трудилась в других изданиях. Победительница многочисленных конкурсов.