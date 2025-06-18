Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург простился с молодой журналисткой

Сегодня в Северной столице прошли похороны журналистки Ирины Панкратовой.

Ей было 38 лет. Петербурженка скончалась еще в середине мая. Последние несколько месяцев она боролась с онкологией, перенесла операцию в Германии.

Ирина окончила факультет журналистики СПбГУ в 2008 году. Карьеру в СМИ начала еще в студенческие годы. В 2014-м присоединилась к редакции «Делового Петербурга», где занималась расследованиями, после трудилась в других изданиях. Победительница многочисленных конкурсов.

Похоронили журналистку на Новодевичьем кладбище. Проститься с ней пришли десятки родных, друзей, коллег и представителей медиасообщества.

Редакция «МК в Питере» выражает соболезнование родным и близким Ирины Панкратовой.