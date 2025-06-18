Петербург простился с молодой журналисткой

Ей было 38 лет. Петербурженка скончалась еще в середине мая. Последние несколько месяцев она боролась с онкологией, перенесла операцию в Германии.
Ирина окончила факультет журналистики СПбГУ в 2008 году. Карьеру в СМИ начала еще в студенческие годы. В 2014-м присоединилась к редакции «Делового Петербурга», где занималась расследованиями, после трудилась в других изданиях. Победительница многочисленных конкурсов.
Похоронили журналистку на Новодевичьем кладбище. Проститься с ней пришли десятки родных, друзей, коллег и представителей медиасообщества.
Редакция «МК в Питере» выражает соболезнование родным и близким Ирины Панкратовой.