Шеф-повар рассказал, сколько стоит обед на ПМЭФ

Шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков в интервью «Газете.ру» назвал «нормальной» стоимость обеда за 6500 рублей в гастрономической зоне на Петербургском международном экономическом форуме.
По его мнению, удивляться цене не стоит, ведь участники форума — самые богатые люди страны.
Им шесть тысяч за три блюда — это вообще ничего. Если бы там была Марья Степановна с улицы Рубинштейна, то она бы уже с ума сошла. А так, конечно, это нормальные цены.
По его словам, в сет за 6500 рублей входят три блюда, десерт и напиток. Используемые продукты — дорогие, в том числе фермерская говядина, стоимость которой, по оценке повара, в зачищенном виде достигает до 7 тысяч рублей. Жаль только, что сама порция мяса небольшая — всего 50 грамм. Но в цену входит не только мясо.
350 рублей — только себестоимость. А там же еще работа повара. Это кейтеринг, это не просто блюдо на тарелке. Когда человек говорит: «Дорого», он не понимает, что в этой цене — все: труд, электричество, соцпакет работника.
Кулинар объяснил, что при расчете меню применяют стандартную формулу «фудкост», где учитываются все составляющие: от закупки продуктов до сервиса.
«Мы же это не продаем за дорого, чтобы завтра купить себе новый Maserati. Мы это делаем, потому что такова формула», — заявил шеф-повар.
При этом есть варианты и подороже — один из ресторанов на ПМЭФ предлагает ланч за 12 тысяч рублей. Среди позиций — севиче из тунца с клубникой, филе томленой конины и другие деликатесы.