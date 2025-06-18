Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф-повар рассказал, сколько стоит обед на ПМЭФ

Цену сета из трех блюд — 6500 рублей, — посчитали нормальной. Об этом шеф-повар Андрей Шмаков заявил на фоне бурной реакции в соцсетях, где пользователи обсуждают высокие цены на еду в павильонах ПМЭФ.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
24

Шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков в интервью «Газете.ру» назвал «нормальной» стоимость обеда за 6500 рублей в гастрономической зоне на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, удивляться цене не стоит, ведь участники форума — самые богатые люди страны.

Им шесть тысяч за три блюда — это вообще ничего. Если бы там была Марья Степановна с улицы Рубинштейна, то она бы уже с ума сошла. А так, конечно, это нормальные цены.

Андрей Шмаков
шеф-повар ресторана Savva

По его словам, в сет за 6500 рублей входят три блюда, десерт и напиток. Используемые продукты — дорогие, в том числе фермерская говядина, стоимость которой, по оценке повара, в зачищенном виде достигает до 7 тысяч рублей. Жаль только, что сама порция мяса небольшая — всего 50 грамм. Но в цену входит не только мясо.

350 рублей — только себестоимость. А там же еще работа повара. Это кейтеринг, это не просто блюдо на тарелке. Когда человек говорит: «Дорого», он не понимает, что в этой цене — все: труд, электричество, соцпакет работника.

Андрей Шмаков
Шеф-повар ресторана Savva

Кулинар объяснил, что при расчете меню применяют стандартную формулу «фудкост», где учитываются все составляющие: от закупки продуктов до сервиса.

«Мы же это не продаем за дорого, чтобы завтра купить себе новый Maserati. Мы это делаем, потому что такова формула», — заявил шеф-повар.

При этом есть варианты и подороже — один из ресторанов на ПМЭФ предлагает ланч за 12 тысяч рублей. Среди позиций — севиче из тунца с клубникой, филе томленой конины и другие деликатесы.