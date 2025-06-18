Полгода в коме: что известно о состоянии Кеосаяна и его шансах на выздоровление

— Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», — а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу — не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает.