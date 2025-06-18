Полгода в коме: что известно о состоянии Кеосаяна и его шансах на выздоровление

Вот уже полгода режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме, но продолжает бороться за жизнь. Его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян не перестает верить, что муж придет в себя. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.
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О первых улучшениях в состоянии Тиграна Кеосаяна стало известно в апреле этого года. Тогда в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Маргарита Симоньян рассказала, что ее супруг начал реагировать на звуки и прикосновения:
— Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», — а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу — не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает.
Кеосаян остается в коме, подключен к аппарату ИВЛ, но врачи отмечают устойчивую положительную динамику в его состоянии. У телеведущего усилились рефлексы: он начал моргать, двигать пальцами и иногда приоткрывать рот. Об этом пишет «Интересная Россия» со ссылкой на анонимный источник:
— Мы видим минимальную, но устойчивую положительную динамику. Пациент реагирует на звуковые и тактильные стимулы, что указывает на сохранение некоторых функций центральной нервной системы. Однако говорить о выходе из комы пока преждевременно.
Есть ли шансы у Кеосаяна выйти из комы.
По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, даже при таких серьезных улучшениях, человек может оставаться в коме месяцами и даже годами.
Почему ребенок может впасть в кому.
— Чем дольше он находится в состоянии сна, тем сложнее ему прийти в себя, но это возможно. В этом случае все зависит лишь от индивидуальных особенностей организма: кому-то нужно меньше времени для пробуждения, кому-то больше, и как быстро пробуждение случится у Тиграна, зависит только от него, — пояснил специалист.
Однако то, что у телеведущего появилась устойчивая реакция на звуки и голоса, говорит о характерном улучшении его состояния, считает доктор.
— Когда человек начинает шевелить пальцами ног или рук в ответ на звуки и голоса — это первый признак положительной динамики. Значит мозг все еще воспринимает информацию и его отделы не сильно пострадали. Если реакция появилась, это говорит о том, что человек уже прошел глубокую стадию сна, и у него появились первые сдвиги на пути к пробуждению, — сообщил Кондрахин.
Также на улучшение состояния человека в коме могут указывать и другие показатели, среди которых врач назвал:
частоту сердечных сокращений;изменение дыхания;слабые, но целенаправленные движения рук и ног.
— После того, как человек пройдет эти этапы, со временем он будет пытаться открыть глаза. Это происходит позднее всех остальных действий, потому что глаза — главный зрительный анализатор нашего организма, через них мы получаем 98 процентов информации из мира. Это очень большой объем, который мозгу сложно перерабатывать, поэтому люди в коме открывают глаза в последнюю очередь, — объяснил Кондрахин.
В некоторых случаях люди могут оставаться в коме десятки лет. Врач-невролог Александр Комаров рассказал, что происходит с мозгом и телом во время длительного сна.