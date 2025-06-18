В Москве задержали автора «Солдатской правды» Полынкова за оставление части

Российский военный и блогер Игорь Стрелков в 2014 году отправился в ДНР для участия в военных действиях. Там он собрал группу добровольцев. Они объявили Стрелкова руководителем народного ополчения и возложили на него руководство блокпостами. После объявления суверенитета ДНР Стрелков стал командующим вооруженными силами, а затем и министром обороны, но вскоре ушел в отставку, по его словам, не по своему желанию. В 2022 году он стал добровольцем, однако вскоре его отправили в Москву.