Опубликованы результаты ЦТ за 5 июня

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Стали известны результаты централизованного тестирования, которое состоялось 5 июня, сообщили в Министерстве образования.
В этот день испытание сдавали выпускники школ текущего года по четырем профильным предметам — физике, химии, истории Беларуси и обществоведению. Участие в нем приняли 29,2 тысячи абитуриентов.
Сто баллов получили 99 человек, больше всего отличников по химии — 46. Максимум по обществоведению у 35 выпускников, по физике — у 11, по истории Беларуси — у 7.
Средний тестовый балл по обществоведению составил 59,8, по физике — 55,2, по истории Беларуси — 53,8, по химии — 48,9.
Результаты ЦТ за 2 июня
На днях были опубликованы результаты централизованного тестирования, которое состоялось 2 июня. Тогда выпускники могли сдать испытание по одному из 10 профильных предметов.
В этом тестировании приняли участие 30,9 тысячи абитуриентов. Максимальный балл получили 724 человека.
Результаты ЦЭ
Напомним, что выпускники 11 классов сдавали два обязательных централизованных экзамена — по профильному предмету (26 мая) и государственному языку — русскому или белорусскому (29 мая).
Шестого июня стали известны результаты экзамена по профильным предметам. Максимально возможные 100 баллов получили 622 школьника. При этом высший результат выпускники получили по 13 предметам, больше всего — по математике (175 человек).
Спустя три дня, 9 июня, одиннадцатиклассники узнали результаты экзамена по государственному языку. Сто баллов получили 979 человек: из них 715 по русскому языку и 264 по белорусскому языку.
Самые высокие средние баллы на ЦЭ-2025 были зафиксированы на испытаниях по физике и истории Беларуси — 65,9, а также белорусскому языку — 65,6. Самый низкий средний балл — по географии (54,96).
ЦТ для выпускников прошлых лет
Выпускники школ прошлых лет и колледжей, желающие в этом году поступить в вузы, сдавали ЦТ 26 и 29 мая.
ЦТ 26 мая проходило по профильным учебным предметам, участие в нем приняло порядка 8 тысяч человек. Тестирование 29 мая было организовано по русскому и белорусскому языкам, его сдали 11,8 тысячи абитуриентов.
Максимальный балл по государственным языкам получили 58 абитуриентов. Из них 46 человек сдавали русский язык, 12 — белорусский. Стобалльниками по профильным предметам стали 100 абитуриентов, больше всего по иностранному языку — 57 человек.
Резервные даты сдачи ЦТ
Те, кому не удалось принять участие в централизованном тестировании в основные сроки по уважительным причинам (например, из-за болезни), смогут пройти его в резервные дни — 19, 21 и 23 июня. Записаться на сдачу испытания нужно было по 12 июня включительно.
Тест по всем предметам будет проходить 19 июня, по всем учебным предметам (кроме русского и белорусского языка) — 21 июня, а 23 июня — по государственным языкам. Время начала испытания — в 11:00.
Когда получать сертификаты ЦТ
Сертификаты ЦТ абитуриенты смогут получить с 1 июля в тех пунктах, где проходили централизованное тестирование.