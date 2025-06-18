Захарова посоветовала молодому поколению читать классику

«Я вам посоветую учиться. Школа и институт — это время получения знаний… Вот сейчас у вас есть время получать знания и получать не только на школьной, институтской скамье, но и получать знания, читая. И мама правильно говорила, потом не будет времени читать классику. Читайте классику. Не отвлекайтесь на вот этот информационный мусор», — сказала Захарова на полях ПМЭФ.