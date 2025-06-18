Захарова посоветовала молодому поколению читать классику

С. — ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала молодому поколению читать классическую литературу и не отвлекаться на информационный мусор, а также проявлять гражданскую позицию.
«Я вам посоветую учиться. Школа и институт — это время получения знаний… Вот сейчас у вас есть время получать знания и получать не только на школьной, институтской скамье, но и получать знания, читая. И мама правильно говорила, потом не будет времени читать классику. Читайте классику. Не отвлекайтесь на вот этот информационный мусор», — сказала Захарова на полях ПМЭФ.
Она также посоветовала расширять кругозор и заниматься каким-то спортом или какой-то активностью.
«Обязательно проявляйте свою гражданскую позицию… очень многим людям нужна больше. Помощь нужна и молчаливая, тогда, когда, вроде, никто о ней не просит. Ты понимаешь, что ты можешь чем-то помочь. Не проходите мимо», — подчеркнула Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.