В Китае спасли мальчика, который 5 часов дрейфовал в море. Видео

Как стало известно, 10-летний мальчик отправился со своими друзьями в море на доске для серфинга. Через некоторое время после отплытия от берега на провинцию обрушился тайфун «Витип» со скоростью ветра 74 километра в час. В результате ребенка унесло в море, другие дети успели выбраться на берег.