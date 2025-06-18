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В Китае спасли мальчика, который 5 часов дрейфовал в море. Видео

Мальчика унесло в море во время тайфуна «Витип». Он провел на доске для серфинга пять часов.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

В китайской провинции Хайнань спасатели помогли мальчику, который в течение пяти часов плавал в открытом море на доске для серфинга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как стало известно, 10-летний мальчик отправился со своими друзьями в море на доске для серфинга. Через некоторое время после отплытия от берега на провинцию обрушился тайфун «Витип» со скоростью ветра 74 километра в час. В результате ребенка унесло в море, другие дети успели выбраться на берег.

Спасатели сообщили, что мальчика обнаружили на расстоянии 6,7 километра от берега. К счастью, ребенок не пострадал.

Тайфун «Витип» принес ливневые дожди в южные и юго-восточные регионы Китая, включая провинции Хайнань, Гуандун и Гуанси. Скорость ветра в эпицентре, у острова Юсин, составляла 108 километров в час. В городе Санья были повалены деревья, в аэропорту приостановили вылеты, а в Гуандуне власти эвакуировали более 10 тысяч человек, закрыли школы и отменили авиарейсы.

Ранее начался сезон штормов в восточной части Тихого океана. На данный момент метеорологи продолжают отслеживать развитие тропического циклона «Эрик», который может принести в Мексику опасные для жизни погодные условия.