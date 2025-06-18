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Президент России назначил несколько новых судей в Ростовской области

Зампреда Облсуда и еще несколько судей назначили в Ростовской области по указу президента.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких судах Ростовской области по указу президента России Владимира Путина произвели кадровые перестановки. Документ о назначениях от 12 июня 2025 года опубликован на интернет-портале правовой информации.

В Ростовском областном суде заместителем председателя назначен Сергей Котков, а судьей стал Роман Головань.

Судьями также стали:

— в Аксайском районном суде — Анна Тесленко;

— в Волгодонском районном суде — Дарья Кузнецова;

— в Новочеркасском городском суде — Светлана Стяжкина;

— в Обливском районном суде — Олеся Остапущенко;

— в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону — Михаил Соколов;

— в Советском районном суде Ростова-на-Дону — Ольга Довлекаева;

— в Шахтинском городском суде — Анна Велищенко;

— в Арбитражном суде Ростовской области — Татьяна Рябова.

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