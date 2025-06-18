Президент России назначил несколько новых судей в Ростовской области

В нескольких судах Ростовской области по указу президента России Владимира Путина произвели кадровые перестановки. Документ о назначениях от 12 июня 2025 года опубликован на интернет-портале правовой информации.
В Ростовском областном суде заместителем председателя назначен Сергей Котков, а судьей стал Роман Головань.
Судьями также стали:
— в Аксайском районном суде — Анна Тесленко;
— в Волгодонском районном суде — Дарья Кузнецова;
— в Новочеркасском городском суде — Светлана Стяжкина;
— в Обливском районном суде — Олеся Остапущенко;
— в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону — Михаил Соколов;
— в Советском районном суде Ростова-на-Дону — Ольга Довлекаева;
— в Шахтинском городском суде — Анна Велищенко;
— в Арбитражном суде Ростовской области — Татьяна Рябова.
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