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«Должно было исполниться 15 лет через месяц»: ушел из жизни актер, который снялся в нашумевшем фильме башкирского режиссера

Не стало 14-летней звезды фильма «Семья года» Габриэля Адесокана.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 июня, ушел из жизни 14-летний актер Габриэль Адесокан. Об это на своей личной странице в социальных сетях рассказал режиссер Айнур Аскаров, в фильме («Семья года») которого несколько лет назад снялся молодой актер.

Постановщик и съемочная группа выразили глубокие соболезнования семье и близким юного артиста.

Габриэль ушел из жизни всего за месяц до своего 15-летия. В память о нем завтра в уфимском кинотеатре «Родина» (Красный зал) состоится благотворительный показ фильма «Семья года». Начало в 17:15, вход свободный.

Во время мероприятия зрители смогут сделать добровольные пожертвования — все собранные средства будут переданы семье Габриэля.

— Приходите, чтобы разделить память, и проявить поддержку, — написал Аскаров.

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