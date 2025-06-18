«Должно было исполниться 15 лет через месяц»: ушел из жизни актер, который снялся в нашумевшем фильме башкирского режиссера

Сегодня, 18 июня, ушел из жизни 14-летний актер Габриэль Адесокан. Об это на своей личной странице в социальных сетях рассказал режиссер Айнур Аскаров, в фильме («Семья года») которого несколько лет назад снялся молодой актер.