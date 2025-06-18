Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Wattpad

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad за нарушение российского законодательства, заявили в ведомстве.
«Роскомнадзор ограничил доступ к Wattpad на территории России в связи с систематическим игнорированием требований об удалении запрещенной информации. … Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года», — сообщили в ведомстве.
Ранее ведомство уже предупреждало иностранный ресурс о возможной блокировке, и, поскольку платформа продолжила нарушать российское законодательство, Роскомнадзор ввел ограничения.
Там добавили, что речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что является нарушением закона РФ (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора.
В свою очередь владельца платформы уже трижды штрафовали за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 5,3 миллиона рублей, однако они до сих пор не уплачены.
Как отметили в Роскомнадзоре, работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства.
Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России.