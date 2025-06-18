Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Wattpad

Там добавили, что речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что является нарушением закона РФ (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора.