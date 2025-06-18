Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа

«Последняя тенденция, они в качестве дропов сейчас уже используют пенсионеров. Вот я буквально несколько недель назад лично своими глазами видел, когда они прислали в качестве дропа 103-летнюю пенсионерку забрать деньги. Я просто был в шоке от этого», — рассказал Столяров.