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Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа

Пранкер Лексус: мошенники отправили 103-летнюю пенсионерку в качестве дропа.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Телефонные мошенники в качестве дропа отправили 103-летнюю пенсионерку, которая должна была забрать деньги, рассказал пранкер Лексус (Алексей Столяров), выступая на сессии фестиваля Т-Двор «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», который проходит в рамках ПМЭФ.

Пранкеры Вован и Лексус в рамках работы сервиса фрод-рулетки от Т-Банка, где перехватываются звонки мошенников, сумели пообщаться с аферистами.

«Последняя тенденция, они в качестве дропов сейчас уже используют пенсионеров. Вот я буквально несколько недель назад лично своими глазами видел, когда они прислали в качестве дропа 103-летнюю пенсионерку забрать деньги. Я просто был в шоке от этого», — рассказал Столяров.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.