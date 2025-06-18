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За минувшие сутки в Ростовской области в ДТП погибли четыре человека

В Ростовской области за минувшие сутки произошло девять ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в Ростовской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону.

Согласно опубликованной статистике, в авариях погибли четверо человек, еще восемь получили различные травмы. Среди пострадавших оказался ребенок. Главные причины аварий — это превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и игнорирование очередности проезда.

Жителей Ростовской области просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

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