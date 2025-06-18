Найденные в Китае кости «нового вида людей» оказались останками денисовца

ТАСС, 18 июня. Китайские палеонтологи и палеохимики выяснили, что найденный четыре года назад под Харбином череп древнего человека с необычно крупным мозгом принадлежал не ранее неизвестному виду древних людей, а «алтайскому человеку»- денисовцу, жившему на севере современного Китая примерно 146 тыс. лет назад. Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук.
«Обнаруженный под Харбином череп древнего человека изначально был отнесен к новому виду гоминид, Homo longi. Проведенный учеными палеопротеомный анализ однозначно указывает на то, что владелец этого черепа принадлежал к числу денисовцев. На это указывает наличие трех уникальных вариаций в структуре его белков, характерных для древних людей, живших в алтайской Денисовой пещере», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа китайских палеонтологов и палеохимиков под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных КАН Фу Цяомэй при изучении одной из самых громких палеонтологических находок 2021 года. Тогда китайским исследователям удалось обнаружить в коллекции окаменелостей, найденных еще в 1930 годах при строительстве моста в окрестностях Харбина, необычно устроенный череп человека, жившего на севере Китая в конце ледниковой эры.
Большое число примитивных и «продвинутых» черт анатомии этого черепа заставили авторов находки предположить, что эти останки принадлежали не неандертальцам или денисовцам, а ранее неизвестному виду гоминид, который получил имя Homo longi («человек-дракон»). В этом почти сразу усомнились многие другие палеонтологи, однако до настоящего времени у них не было 100% доказательств ошибочности этой гипотезы.
Первый полный череп денисовца.
Ученые разработали новый подход для уточнения видовой принадлежности этой находки, опирающийся в своей работе на то, что внутри костей древних людей часто сохраняются обрывки различных белковых молекул. Их структура и состав заметным образом отличаются для представителей разных видов, что позволяет однозначным образом идентифицировать их даже при отсутствии достаточного числа обрывков ДНК в останках.
Опираясь на этот подход, исследователям удалось выделить 95 белковых молекул из останков «человека-дракона», расшифровать их структуру и сравнить ее с аналогичными наборами аминокислот из останков кроманьонцев, неандертальцев, денисовцев, современных людей, горилл и прочих приматов. Это сравнение позволило исследователям выделить 122 точечных вариации в структуре данных пептидных цепочек, которые отличаются у представителей разных видов рода Homo и позволяют отличить их друг от друга.
В частности, палеохимики обнаружили, что в белках из Харбинского черепа присутствуют три уникальных вариации, которые были также выявлены в пептидах из останков жителей российской Денисовой пещеры. Это позволяет отнести древнего обитателя Китая к числу денисовцев, что особенно важно с учетом того, что других столь же полных останков этих древних людей антропологи пока не находили. Это позволит реконструировать облик лица и головы «алтайского человека» уже в ближайшем будущем, подытожили ученые.