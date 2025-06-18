Найденные в Китае кости «нового вида людей» оказались останками денисовца

В частности, палеохимики обнаружили, что в белках из Харбинского черепа присутствуют три уникальных вариации, которые были также выявлены в пептидах из останков жителей российской Денисовой пещеры. Это позволяет отнести древнего обитателя Китая к числу денисовцев, что особенно важно с учетом того, что других столь же полных останков этих древних людей антропологи пока не находили. Это позволит реконструировать облик лица и головы «алтайского человека» уже в ближайшем будущем, подытожили ученые.