Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике

Сессия «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика» стала одним из главных мероприятий первого дня форума. Здунов, который по поручению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья», подчеркнул эффект прошедшего Года семьи — его итогом стал четкий план для дальнейших действий. Один из главных принципов в этой работе — уважение и почет в обществе к многодетным семьям и всем, кто делает выбор в пользу рождения ребенка.