Глава Мордовии рассказал о работе по демографической политике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о самых важных направлениях работы по демографической политике на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.
Сессия «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика» стала одним из главных мероприятий первого дня форума. Здунов, который по поручению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья», подчеркнул эффект прошедшего Года семьи — его итогом стал четкий план для дальнейших действий. Один из главных принципов в этой работе — уважение и почет в обществе к многодетным семьям и всем, кто делает выбор в пользу рождения ребенка.
«Здунов обозначил принципиально важные направления в работе комиссии Госсовета России по направлению “Семья”: развитие системы поддержки семьи с детьми, создание сбалансированных условий для работы и семьи, особенно это касается женщин, которые приняли решение о рождении ребенка, укрепление традиционных семейных ценностей, новые меры социальной поддержки и решение жилищных вопросов», — говорится в сообщении.
Было отмечено, что важнейшая задача — придать эффективным региональным практикам федеральный уровень. В Мордовии, например, уделяют большое внимание репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей с самого раннего возраста — проект называется «Тонкая материя». Также в республике принята программа по предоставлению бюджетникам социального жилья в найм с правом последующего выкупа, уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеку при рождении четвертого ребенка.
В ходе сессии было отмечено, что Мордовия стала первым субъектом, где был принят закон об ответственности врачей за склонение женщин к аборту. Сейчас уже 23 региона ввели у себя эту инициативу. Также республика была отмечена как лидер по поддержке общественных инициатив, в частности проекта по поддержке беременных женщин «Здравствуй, мама!».
«Полностью поддерживаю защиту традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа — здесь губернаторы должны объединяться, не пропуская на этот фронт никого, кто мыслит по-другому», — подчеркнул глава Мордовии.
Также первостепенными факторами остаются снижение младенческой смертности, обеспечение безопасных родов для женщин и плотное взаимодействие государства и работодателей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.