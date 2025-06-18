Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна «На крыльях»

«Приветствую вас в финале Международного конкурса дизайна адаптивной одежды “На крыльях”… Создание широких, достойных условий для жизни и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья — один из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства. Отрадно, что решению этих серьёзных проблем служат такие значимые и востребованные проекты, как ваш конкурс. Его участники и организаторы на высоком экспертном уровне обсуждают насущные вопросы развития адаптивного сектора лёгкой промышленности и реабилитационной индустрии, обмениваются профессиональным опытом и лучшими практиками, предлагают свои идеи и разработки, поддерживают социально ответственных предпринимателей, талантливых модельеров и конструкторов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.