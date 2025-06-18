Могилевчанин пришел в школу дочери с ножом в барсетке, что возмутило соцсети

В Могилеве отец пришел в школу с ножом и снял видео, которое возмутило соцсети. На завирусившийся ролик обратил внимание телеграм-канал News.by телеканала «Первый информационный».
Так, 17 июня житель Могилева пришел в школу для того, чтобы написать заявления для старшей дочери. На входе мужчину попросили показать содержимое барсетки. Могилевчанина это возмутило. Он стал снимать видео, как сотрудница Департамента охраны проверяет его барсетку. В ней и был перочинный нож, с которым пройти в учреждение образования мужчине не позволили. Нож оставили у охраны, пояснив: забрать предмет можно будет на выходе.
Свой ролик белорус опубликовал в соцсети, и видео завирусилось. Его посмотрели более 127 тысяч пользователей. Правда, комментаторы в массе своей посчитали, что автор ролика зря возмутился проверкой. Многие отметили, что могилевчанину, наоборот, нужно быть благодарным за такую строгость и контроль, так как в этой школе учится его ребенок: «Все правильно. В чем вопрос?», «За это в наше время надо спасибо говорить», «Как родитель говорю, если в школу с ножом пришел кто-то — сразу ОМОН вызвать нужно», «Сотрудница молодец!».
Тем временем медведи трижды выходили к людям в Витебской области: «На автобусной остановке, у дороги и на огородах».
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