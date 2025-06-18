Могилевчанин пришел в школу дочери с ножом в барсетке, что возмутило соцсети

Свой ролик белорус опубликовал в соцсети, и видео завирусилось. Его посмотрели более 127 тысяч пользователей. Правда, комментаторы в массе своей посчитали, что автор ролика зря возмутился проверкой. Многие отметили, что могилевчанину, наоборот, нужно быть благодарным за такую строгость и контроль, так как в этой школе учится его ребенок: «Все правильно. В чем вопрос?», «За это в наше время надо спасибо говорить», «Как родитель говорю, если в школу с ножом пришел кто-то — сразу ОМОН вызвать нужно», «Сотрудница молодец!».