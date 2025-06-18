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В Гомельской области в 2025 году намерены собрать свыше 140 тыс. тонн вторсырья

«В нынешнем году планируется собрать 143 тыс. т вторичных материальных ресурсов. При этом сбор вторсырья по сравнению с 2022 годом увеличился в области в целом на 32%», — рассказал начальник главного управления.

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году в Гомельской области планируется собрать более 140 тыс. т вторичных материальных ресурсов. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский на сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой сессии стала работа органов местного управления и самоуправления по созданию условий для комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Как обратил внимание Дмитрий Згурский, в регионе совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор, ежегодно ведется по подпрограмме «Цель 99».

В Гомельской области обеспечен 100% охват сбора твердых коммунальных отходов, отметил руководитель.

«В нынешнем году планируется собрать 143 тыс. т вторичных материальных ресурсов. При этом сбор вторсырья по сравнению с 2022 годом увеличился в области в целом на 32%», — рассказал начальник главного управления.

По его информации, показатель использования ТКО по сравнению с началом пятилетки увеличился на 13 процентных пунктов и составляет сегодня 41%.-0-