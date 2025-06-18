«Проходит массовая операция». Геворгян про задержания диверсантов и агентуры в Иране

Как отметила востоковед, среди молодых иранских азербайджанцев есть и те, кто увлекся пантюркистскими настроениями и симпатизирует проекту «Туран». Тем не менее атаки Израиля на Тебриз и Иранский Азербайджан вызвали обратную реакцию. «Сначала это вызвало реакцию молодежной пантюркистской организации по принципу анекдота: а нас за что? Но была и волна возмущения, то есть некоторое возмущение там имеется», — подчеркнула она.