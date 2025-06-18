«Проходит массовая операция». Геворгян про задержания диверсантов и агентуры в Иране

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас в Иране проходит массовая операция по захвату агентуры и диверсантов, которые могли помогать Израилю в нападении на Иран. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявила российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.
«Сейчас могу сказать, что очень серьезные обстрелы идут на северо-западной границе Ирана, рядом с Турцией и Азербайджаном. И там отбиваются атаки. Это тоже очень любопытно, потому что и постсоветский Азербайджан, и Турция приложили довольно серьезные усилия для того, чтобы иранские азербайджанцы увлеклись сепаратистскими настроениями», — сказала Каринэ Геворгян.
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Как отметила востоковед, среди молодых иранских азербайджанцев есть и те, кто увлекся пантюркистскими настроениями и симпатизирует проекту «Туран». Тем не менее атаки Израиля на Тебриз и Иранский Азербайджан вызвали обратную реакцию. «Сначала это вызвало реакцию молодежной пантюркистской организации по принципу анекдота: а нас за что? Но была и волна возмущения, то есть некоторое возмущение там имеется», — подчеркнула она.
Каринэ Геворгян обратила внимание, что сейчас в Иране проходит массовая операция по захвату диверсантов и агентуры. По различным сообщениям, среди них есть граждане Индии и выходцы из Афганистана. «Это происходит достаточно массово. Причем достаточно быстро вычислили, на каких автомобилях перевозят беспилотники, — это пикап. И сейчас все пикапы под серьезным наблюдением. К народу выпустили обращение останавливать эти пикапы. Они сообщают об этом. О жертвах также сообщают», — добавила востоковед. -0-