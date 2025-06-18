Венчание в православии: что должны знать жених и невеста перед таинством

«Следует различать две отдельные части этого таинства: обручение и само венчание. Во время обручения, которое может совершаться даже в другой день, жениху и невесте надеваются кольца, и они считаются помолвленными, но еще не повенчанными. Исторически эти части часто совершались раздельно, хотя сейчас обычно объединены», — объяснил иерей Андрей Лоргус.