Венчание в православии: что должны знать жених и невеста перед таинством

Венчание в православной традиции — не просто красивый обряд, а глубокое таинство, где земная любовь получает небесное благословение. Через возложение венцов и священные молитвы двое становятся перед Богом как единое целое, подобно союзу Христа и Церкви. Как подготовиться к венчанию, может ли этот нерушимый обет быть расторгнут и в каких исключительных случаях Церковь допускает развенчание — «Газете.Ru» рассказал иерей Андрей Лоргус.
Что такое венчание: истоки и зарождение таинства.
Венчание в православной традиции — это одно из семи священных таинств, призванное освятить союз мужчины и женщины как отражение единства Христа и Церкви. Этот красивый обычай берет начало в глубине веков — еще языческие племена украшали головы новобрачных цветочными венками, видя в них символ единения с природой и знак божественного покровительства.
Дохристианские истоки.
В Древней Греции свадебные обряды включали венчание цветочными венками — этот символ соединял в себе идеи плодородия, чистоты и слияния двух родов. Согласно историческим источникам, такие венки не только украшали молодых, но и служили защитой от темных сил, напоминая о божественном происхождении брачного союза.
Становление христианской традиции.
В первые века христианства брак освящался через участие в Евхаристии без отдельного обряда. Лишь к V веку формируется особое чинопоследование венчания, изначально тесно связанное с литургией. К VIII столетию добавились ключевые элементы: причащение молодых из одной чаши и обмен венцами, подчеркивающие их духовное единство.
Официальное закрепление.
Поворотным моментом стал 895 год, когда византийский император Лев VI Мудрый законодательно утвердил обязательность церковного венчания. К XI веку при Алексее I Комнине это правило распространилось на все слои населения.
На Руси обряд постепенно адаптировался — от раздельного совершения обручения и венчания до их объединения в единый чин в XVIII веке.
Современная практика.
К XVI-XVII векам сложился знакомый нам торжественный ритуал с выносом Евангелия, участием восприемников и тройным шествием вокруг аналоя. Сегодня венчание — не просто формальность, а сакральное действо, где супруги получают особую благодать для создания настоящей христианской семьи — малой Церкви, призванной воспитывать детей в вере и любви, отметил в беседе с «Газетой.Ru» русский православный священник, писатель, иерей Андрей Лоргус.
Смысл венчания в православии.
Смысл венчания заключается в том, чтобы естественную человеческую любовь «преобразить в любовь христианскую», наполненную дарами Духа: смирением, терпением, милосердием и взаимным прощением. Через надевание венцов и обмен кольцами супруги становятся «малой церковью», где муж как глава семьи символизирует Христа, а жена — Церковь, ведомую и любимую Спасителем.
Во время венчания совершается призывание Божьего благословения на союз: священник произносит особые молитвы о даровании «чистой, непорочной и неизменной любви» между супругами, прося у Господа «разуметь, любить, хранить данное обещание до смерти». Эта благодать укрепляет молодоженов, помогает им преодолевать трудности и сохранять единство духом.
Символика венцов и колец: что означают основные атрибуты венчания.
Мученические венцы и обмен кольцами.
Ранее новобрачные носили венки из живых цветов — символ единения с природой. Христианство наполнило этот образ новым смыслом: сегодня металлические венцы венчальных корон напоминают о царском достоинстве супругов, призванных вместе «править» в своем маленьком семейном царстве. Их круглая форма — не просто красивая традиция, а знак бесконечности любви, не имеющей начала и конца.
Но венцы — еще и символ победы. Как мученики получали небесные венцы за веру, так и супруги призваны побеждать ежедневные искушения, обратил внимание священник.
А обмениваясь кольцами — серебряным (лунным) и золотым (солнечным) — молодожены словно заключают в круг всю вселенную: «Я принимаю твой свет, как ты принимаешь мой». Эти освященные на престоле кольца становятся зримым напоминанием: брак — не просто договор, а завет перед Богом.
Чаша судьбы: как одно вино соединяет две жизни.
В VI веке в чин венчания вошел трогательный обряд — питье из общей чаши. Этот момент стал живой иконой брака: как вино смешивается в сосуде, так и две судьбы отныне неразделимы, подчеркнул иерей.
Три глотка — целая философия семейной жизни. Сначала жених, как глава семьи, берет на себя ответственность. Затем невеста принимает эту ношу. И наконец — совместный глоток, когда уже не различишь, где чей вкус. Так рождается новая «вкусовая» реальность — общая жизнь.
Три круга вечности: тайный смысл обхода аналоя.
Этот древний обряд — словно миниатюрное паломничество молодых вокруг центра их новой вселенной. Когда священник трижды обводит пару вокруг аналоя с Евангелием, происходит удивительное превращение: простое шествие становится символом вечного союза.
* Первый круг — во имя Отца, создавшего брак в раю.
* Второй — во имя Сына, освятившего брак в Кане Галилейской.
* Третий — во имя Святого Духа, дарующего силу хранить любовь.
В старину шли «посолонь» — по солнцу, следуя за горящей свечой как символом Христа. Сегодня священник сам ведет новобрачных, накрыв соединенные руки епитрахилью — словно укрывая молодую семью от всех невзгод.
Интересно, что в этом движении нет ни начала, ни конца — только бесконечность, запечатленная в трех священных кругах. Как говорили на Руси: «Обойдут трижды — и на век связаны».
Участники обряда венчания: роль священника, кумовьев и молодоженов.
В таинстве венчания участвуют три ключевые стороны: священник как духовный проводник и служитель обряда, кум и кума как церковные восприемники и духовные наставники, а также молодожены — непосредственно те, кто заключает союз перед Богом и Церковью. Каждый из них выполняет четко регламентированную роль.
Священник: проводник Божественной благодати.
Священник в таинстве венчания — не просто вершитель обряда, а живой мост между земным и небесным. Его руки возлагают венцы, его голос произносит молитвы, призывающие Святого Духа освятить брак. Соединяя руки молодых епитрахилью, он символически «связывает» их жизни перед Богом, а ведя троекратное шествие вокруг аналоя — указывает путь, по которому им предстоит идти вместе.
Кум и кума: ангелы-хранители семьи.
Эти не просто свидетели — они становятся духовными родителями, восприемниками и наставниками новой семьи. Подавая кольца и держа венцы над головами молодых, кум и кума принимают на себя миссию молитвенной поддержки.
В традиционных культурах они часто берут на себя часть свадебных хлопот, но главное их предназначение — быть «живой иконой» той духовной опоры, которую Церковь дает семье.
Молодые: царственная чета.
В момент венчания жених и невеста преображаются — их свечи горят как символы веры, их венцы сияют знаком царственного достоинства. Простые «да» и «готова», сказанные у аналоя, становятся крепче любой юридической клятвы. А три глотка из общей чаши — это обет делить все: и радость, и горе. Когда они идут за священником тремя кругами, кажется, сама Троица благословляет их путь.
Как проходит венчание: 6 этапов таинства.
1. Подготовка к таинству.
* Исповедь и причастие. Перед венчанием молодые проходят исповедь и причастие, очищаясь духовно для участия в таинстве.
* Документы и канонические требования. Необходимы свидетельства о крещении обоих супругов (при наличии), свидетельство о заключении гражданского брака (венчание проходит после заключения брака в ЗАГСе), кольца и два рушника.
2. Вход и обручение.
* Вход в храм. Новобрачные входят в храм по отдельности: сначала жених, затем невеста, каждый с зажженной свечой — символом духовного торжества и чистоты сердца.
* Обряд обручения. В притворе храма священник выносит крест и Евангелие, затем дьякон приносит кольца на подносе. Каждому обручающемуся он трижды надевает кольцо на безымянный палец правой руки под слова молитвы.
«Следует различать две отдельные части этого таинства: обручение и само венчание. Во время обручения, которое может совершаться даже в другой день, жениху и невесте надеваются кольца, и они считаются помолвленными, но еще не повенчанными. Исторически эти части часто совершались раздельно, хотя сейчас обычно объединены», — объяснил иерей Андрей Лоргус.
3. Основная часть — собственно венчание.
* Вступление в середину храма. После обручения будущие супруги вместе становятся в середину храма, лицом к алтарю: мужчина — справа, женщина — слева.
* Зажжение свечей и молитвы. Священник благословляет пару двумя зажженными свечами (символом света Христова) и вручает их молодоженам, которые держат их до конца таинства. Далее звучат молитвы призывания Святого Духа («Царю Небесный…») и читается Мирная ектения с прошениями о благополучии брака.
* Надевание венцов. Под молитвы священник возлагает на головы супругов венцы — символ царской славы, мученичества во имя любви и единства до конца жизни.
* Троекратное хождение вокруг аналоя. Соединяя правые руки брачующихся и иногда покрывая их епитрахилью, священник обводит их три раза вокруг аналоя с Евангелием, прославляя Пресвятую Троицу и символизируя вечность брака.
4. Распитие общей чаши.
После хождения супруги вкушают трижды по очереди из одной чаши с вином (или соком), что подчеркивает их совместное причастие Христу и готовность делить друг с другом «чашу жизни».
5. Снятие венцов и благодарственный молебен.
* Разрешение венцов. Через восемь дней (иногда сразу) совершается чин разрешения венцов: священник читает молитвы и снимает венцы, возвращая их восприемникам как духовным наставникам семьи.
* Благодарственный молебен. Венчающиеся вместе с духовенством возносят молебен благодарения за дар бракосочетания и просят о помощи в семейной жизни.
6. Завершение таинства.
По окончании обряда новобрачные выходят к амвону или в притвор, целуют иконы и Царские врата, священник вручает свидетельство о венчании, а гости приглашаются к тихому поздравлению и фотосессии у алтаря.
Развенчание в церкви: возможна ли отмена таинства брака.
В Церкви не существует специального чина или таинства, которое разрывает духовную связь, установленную венчанием, подчеркнул иерей. Любые разговоры о «развенчании» — народная условность.
Если семейная жизнь не может быть восстановлена, Церковь допускает благословение на новый брак. При этом прежний союз считается канонически завершенным, но не «аннулированным» обрядом — как бы «признано» его окончание, и дается разрешение на повторное венчание с другим человеком.
Канонические основания для благословения нового брака.
* Прелюбодеяние (измена) — считается главным основанием для разрешения развода и повторного венчания.
* Жестокое обращение, насилие, алкоголизм — супруг, угрожающий здоровью другого, может быть лишен благословения на совместное проживание.
* Иноверие или отступление от веры — если после венчания один из супругов принимает чужую веру, брак может быть признан утратившим каноническую силу.
* Потеря половой дееспособности — требует медицинского подтверждения, но может служить основанием для признания распада супружества.
* Отказ от участия в жизни Церкви и грубое нарушение клятвенной жизни, подтвержденное мнением духовного лица.
Лимит повторных браков.
* Второй брак — дается в большинстве случаев при наличии оснований.
* Третий брак — крайне редко и только в исключительных случаях, с особым покаянием и разрешением патриарха или синода.
* Больше трех браков Церковь практически не благословляет, считая повторные союзы угрозой духовному здоровью.
Когда можно и нельзя венчаться: благоприятные и запрещенные дни.
В православии выбор дня для венчания подчиняется каноническим и литургическим правилам: существуют периоды, когда таинство запрещено, и благоприятные окна для совершения обряда.
~Запрещенные дни для венчания~
Постные периоды и Светлая седмица.
* Великий пост. От Недели Мясопустной до Фоминой недели (1-е воскресенье после Пасхи) включительно венчание не совершается.
* Петров пост считается строгим — таинство в этот период также запрещено.
* Успенский пост (с 14 по 27 августа) — один из четырех многодневных постов, венчание в нем не проводится.
* Рождественский пост вместе со Святками (с 28 ноября до 18 января) также входит в список запретов на венчание.
* Светлая седмица (Пасхальная неделя) и Рождественские святки — исключительно праздничные дни, когда таинство не совершается.
Двунадесятые и храмовые праздники.
* Двунадесятые праздники (Пятидесятница, Рождество Христово, Успение Богородицы и другие) и канун больших храмовых торжеств — венчание считается нежелательным, чтобы «личная» радость не заслоняла общую радость Церкви.
* Дни Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября) — строгое воздержание от венчаний в канун и в сам праздник.
* Накануне престольного праздника конкретного храма (его «дня рождения») обряд не проводится — это сохраняет приоритет приходского торжества.
Еженедельные запреты и прочие дни.
* Вторник и четверг на протяжении всего года венчание не совершается (это дни накануне постных среды и пятницы).
* Суббота — день покоя, когда обязательно готовятся к воскресной литургии, поэтому таинство в субботу не проводится.
* Канун воскресных дней и великих праздников — «накануне» запрещено, чтобы погружение в служение шло последовательно.
* Ночное время суток — обряд совершают только днем, по традиции, в благоприятный литургический час.
~Благоприятные дни для венчания~
«Наиболее благоприятными считаются дни, свободные от постных и праздничных ограничений. Для точного определения даты венчания рекомендуется обратиться непосредственно в храм или в епархиальное управление, где подскажут допустимые дни согласно церковному календарю», — порекомендовал иерей Андрей Лоргус.
Периоды между постами.
* После Пасхи до начала Петрова поста (примерно с Красной горки) — классическое «окно» для венчания, когда Церковь еще пребывает в пасхальном ликовании, а строгий пост еще не начался.
* Между Петровым и Успенским постами — второе самое благоприятное время для таинства.
* Между Рождественским и Великим постом — период «мясопустный» и «сыропустный» перед Великим постом, когда традиционно венчаются.
Особые даты и традиционные дни.
* Красная горка (1-е воскресенье после Пасхи) — народный праздник и один из самых «удачных» дней для венчания.
* Понедельник, среда, пятница и воскресенье считаются предпочтительными днями для таинства.
* Значимые для пары даты (годовщины, памятные дни) могут быть выбраны при отсутствии литургических запретов — это придает обряду личную глубину.