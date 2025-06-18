Детский совет создадут при Комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятое заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств — участников СНГ с участием представителей государственных органов и учреждений, сотрудников аппаратов уполномоченных по правам ребенка Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Исполнительного комитета СНГ состоялось 18 июня в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщили в Правовом департаменте Исполнительного комитета СНГ.
Повестка дня заседания включала обсуждение комплекса актуальных вопросов, в числе которых организация трудовой деятельности подростков в каникулярный период, правовые аспекты международного похищения детей, межведомственное взаимодействие при оказании помощи детям с особенностями психофизического развития и их семьям, защита прав несовершеннолетних, страдающих орфанными заболеваниями.
Среди ключевых решений — создание Детского совета при Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств — участников СНГ. В состав Детского совета войдут дети — лидеры детских движений — по два представителя от каждого государства Содружества. Персональный состав Детского совета, а также план его работы на 2026−2027 годы будет утвержден на очередном заседании комиссии. Основные функции Детского совета будут состоять в том, чтобы создать условия для диалога между детьми государств — участников СНГ и Комиссией уполномоченных по правам ребенка, повысить правовую грамотность и культуру, социальную и гражданскую активность молодого поколения, а также способствовать реализации права ребенка свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы, сформировать среду для укрепления отношений дружбы и взаимопонимания между детьми государств — участников СНГ.
Также в развитие достигнутых на заседании договоренностей комиссией приняты решения об организации двух международных конференций по темам: о трудоустройстве несовершеннолетних с привлечением специалистов органов труда и социальной защиты, служб занятости, потенциальных работодателей, о защите прав юных пациентов с длительным лечением с привлечением экспертов медицинских, научных сообществ, представителей фондов помощи и поддержки данной категории детей.
Члены комиссии в процессе заседания договорились о направлениях взаимодействия на ближайшую перспективу, утвердив повестку дня очередного шестого заседания Комиссии, которая предусматривает обмен опытом и принятие решений, в частности по вопросам об организации отдыха и оздоровления детей, о работе с детьми в конфликте с законом, о развитии семейных форм устройства детей-сирот, о проблемах детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством.
В рамках странового визита в Кыргызскую Республику делегации Республики Беларусь и Российской Федерации посетили реабилитационный центр детей с инвалидностью «Келечек», в котором проходят реабилитацию дети с инвалидностью от 4 до 18 лет с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, проблемами опорно-двигательного аппарата, синдромом Дауна, детским аутизмом.
В ходе заседания комиссии состоялась ротация — председательство от Кыргызской Республики перешло к Республике Беларусь. Очередное заседание комиссии состоится в ноябре 2025 года в очном формате. -0-