Детский совет создадут при Комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

Среди ключевых решений — создание Детского совета при Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств — участников СНГ. В состав Детского совета войдут дети — лидеры детских движений — по два представителя от каждого государства Содружества. Персональный состав Детского совета, а также план его работы на 2026−2027 годы будет утвержден на очередном заседании комиссии. Основные функции Детского совета будут состоять в том, чтобы создать условия для диалога между детьми государств — участников СНГ и Комиссией уполномоченных по правам ребенка, повысить правовую грамотность и культуру, социальную и гражданскую активность молодого поколения, а также способствовать реализации права ребенка свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы, сформировать среду для укрепления отношений дружбы и взаимопонимания между детьми государств — участников СНГ.