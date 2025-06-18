Лечение, образование и производство лекарств. Минздравы Беларуси и Омана договорились о сотрудничестве

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства здравоохранения Беларуси и Султаната Оман подписали меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения. Подпись под документом поставили министры здравоохранения Александр Ходжаев и Хиляль бин Али Аль Сабти, передает корреспондент БЕЛТА.
Перед подписанием документа министр здравоохранения Беларуси отметил, что меморандум открывает возможности для более глубокого и тесного взаимодействия стран в сфере здравоохранения по разным направлениям, таким как лечебный, образовательный процессы и производство лекарственных препаратов.
«Убежден, что это хорошее начало и мы сможем получить тот результат, на который нацеливают главы наших государств», — сказал Александр Ходжаев.
В комментарии журналистам после подписания документа министр выразил убежденность, что сотрудничество в рамках поручения глав государств должно быть интенсифицировано. Подписанный меморандум включает опорные точки, по которым будет развиваться взаимодействие.
«Ожидания от этого визита, как у оманской стороны, так и у белорусской, достаточно значимые. Мы должны сделать все возможное, чтобы они были реализованы в полном объеме. Приложим к этому все усилия», — сказал министр.
По его словам, белорусская система здравоохранения известна во всем мире. Зарубежные специалисты приезжают в республику, в том числе на обучение. Поэтому говорить, что система здравоохранения Беларуси стала открытием для оманской стороны, нельзя. Вместе с тем сегодняшний день важен в плане более широких познаний о возможностях, которые есть у Беларуси.
Хиляль бин Али Аль Сабти поблагодарил белорусскую сторону за приглашение и организацию этого визита. По его словам, ожидания очень большие. «Здесь мы будем в ближайшие два дня. Посетим ряд организаций в области здравоохранения. Состоится обмен мнениями, обмен интересами по трем важнейшим для нас областям: здравоохранение, фармацевтическая промышленность и обмен медикаментами, медицинское образование», — сказал он.
Программа пребывания делегации Султаната Оман довольно обширная. Предполагается посещение основных республиканских научно-практических центров, Белорусского государственного медицинского университета, а также основных производств по производству лекарств — «Белмедпрепаратов», а также (по возможности) Борисовского завода медпрепаратов. -0-
Фото Максима Гучека.