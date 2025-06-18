Лечение, образование и производство лекарств. Минздравы Беларуси и Омана договорились о сотрудничестве

По его словам, белорусская система здравоохранения известна во всем мире. Зарубежные специалисты приезжают в республику, в том числе на обучение. Поэтому говорить, что система здравоохранения Беларуси стала открытием для оманской стороны, нельзя. Вместе с тем сегодняшний день важен в плане более широких познаний о возможностях, которые есть у Беларуси.