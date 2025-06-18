Прокуратура потребовала от мэрии Самары более эффективно распределять среди нуждающихся муниципальное жилье

В Самаре в десять раз больше жилых помещений, чем в очереди нуждающихся, но она до сих пор не ликвидирована.
Сейчас в муниципальной собственности находится 128 059 жилых помещений, тогда как в списке граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам так называемого социального найма, в областном центре состоит 12 490 семей.
Прокуратура Самары требует от администрации города пересмотреть подход к использованию муниципального имущества и повысить эффективность работы по распределению жилого фонда для обеспечения нуждающихся семей.
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