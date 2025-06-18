Суверенную платформу искусственного интеллекта представили на Digital Expo — 2025

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях международного ИКТ-форума Digital Expo — 2025 Национальный банк и Центр банковских технологий представили суверенную платформу искусственного интеллекта — проект, нацеленный на обеспечение технологического суверенитета Беларуси. О возможностях платформы БЕЛТА рассказали в Центре банковских технологий.
Центр ИИ создадут в одной из структурных организаций Нацбанка. Каким будет его функционал?
Платформа создается дочерней компанией Национального банка — Центром банковских технологий — и нацелена на обеспечение технологической независимости банковско-финансовой сферы страны в инновационной области искусственного интеллекта через создание безопасной и контролируемой отечественной ИИ-инфраструктуры. Для ускорения разработки и внедрения ИИ-решений в Центре банковских технологий создается специализированное подразделение, основной задачей которого станет разработка прикладных решений на базе ИИ для финансового сектора, органов государственного управления и разноотраслевых предприятий.
Как обратил внимание директор Центра банковских технологий Андрей Илюкевич, имея 28-летний опыт на рынке и свыше 1 тыс. реализованных IT-проектов, компания обладает экспертизой в сфере искусственного интеллекта, накопленной за последние пять лет. Сегодня Центр банковских технологий вступает в новый этап развития: закуплено специализированное серверное оборудование и запущен масштабный проект по созданию суверенной платформы искусственного интеллекта.
Внутри компании успешно используются элементы платформы, адаптированные под специфику разработки ПО. Они активно помогают программистам: генерирует фрагменты кода, выявляют ошибки, ускоряют написание технических заданий и проектных решений, создают схемы и проводят бизнес-анализ, существенно оптимизируя внутренние процессы Центра банковских технологий. Внедрены и решения на основе машинного обучения для анализа больших объемов данных и комплекс программных роботов, повышающих эффективность процессов.
Одной из ключевых задач Центра банковских технологий является масштабирование накопленных компетенций и собственных разработок в области ИИ за пределы банковско-финансовой сферы. По мнению экспертов, суверенная платформа ИИ объединит лучшие доступные решения: поддержку передовых языковых моделей (LLM), возможность подключения специализированных ИИ-модулей и функционал взаимодействия с системами роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Подобный подход обеспечит соблюдение ряда ключевых факторов. Во-первых, полную технологическую автономию, так как платформа — это не просто чат-бот, а сервер автоматизации, способный автономно или с участием человека выполнять сложные бизнес-процессы, и при этом работающий без отправки данных за рубеж и без подключения к интернету. Во-вторых, безопасность и суверенитет данных, поскольку установка возможна на серверах заказчика (on-premise) на территории Беларуси, что гарантирует максимальную защиту банковской тайны, коммерческой информации и персональных данных граждан. В-третьих, интеграцию и адаптацию. Платформа предназначена для глубокой интеграции с государственными системами и сервисами Беларуси, ее ключевое преимущество — возможность дообучения моделей на локальных данных и с учетом национальных особенностей и ценностей.
«Запуск суверенной платформы искусственного интеллекта может стать важным элементом построения цифрового суверенитета Беларуси. Полностью локализованная инфраструктура, поддержка передовых языковых моделей LLM, специализированных ИИ-модулей и RPA-инструментов обеспечивают конфиденциальность критически важных данных и безопасное внедрение ИИ-технологий в финансовом секторе и за его пределами», — резюмировал руководитель Центра банковских технологий Андрей Илюкевич. -0-