Суверенную платформу искусственного интеллекта представили на Digital Expo — 2025

Подобный подход обеспечит соблюдение ряда ключевых факторов. Во-первых, полную технологическую автономию, так как платформа — это не просто чат-бот, а сервер автоматизации, способный автономно или с участием человека выполнять сложные бизнес-процессы, и при этом работающий без отправки данных за рубеж и без подключения к интернету. Во-вторых, безопасность и суверенитет данных, поскольку установка возможна на серверах заказчика (on-premise) на территории Беларуси, что гарантирует максимальную защиту банковской тайны, коммерческой информации и персональных данных граждан. В-третьих, интеграцию и адаптацию. Платформа предназначена для глубокой интеграции с государственными системами и сервисами Беларуси, ее ключевое преимущество — возможность дообучения моделей на локальных данных и с учетом национальных особенностей и ценностей.