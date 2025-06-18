Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос

«К сожалению, сейчас естественная убыль населения не покрывается ни рождаемостью, ни региональной миграцией… Это не завоз особо ценных специалистов с наших братских республик, а это миграция специалистов из других регионов России, когда приезжают целыми семьями для того, чтобы остаться работать в Новгородской области. Для нас это очень важная история… Дальнейшее развитие области неразрывно связано с развитием университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Сейчас у нас около 16 тысяч студентов. Задача, которая стоит перед коллегами, — увеличить эти показатели до 30 тысяч», — сказал агентству врио губернатора региона.