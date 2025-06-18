Кроссовер на базе Vesta: что известно о новой Lada Azimut

Стоимость автомобиля будет раскрыта уже после начала его серийного производства. Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов в беседе с журналистами отметил, что цена Lada Azimut будет выше, чем стоимость машин из сегодняшней модельной линейки российского автопроизводителя. Однако эта сумма «далеко не оторвется» от них.