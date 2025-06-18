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Кроссовер на базе Vesta: что известно о новой Lada Azimut

Компания «АвтоВАЗ» представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) кроссовер Lada Azimut, серийное производство которого запланировано на 2026 год. Базой для автомобиля стала платформа Lada Vesta. Что известно о новой модели и мнение эксперта о ней — в материале «Вечерней Москвы».

Компания «АвтоВАЗ» представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) кроссовер Lada Azimut, серийное производство которого запланировано на 2026 год. Базой для автомобиля стала платформа Lada Vesta. Что известно о новой модели и мнение эксперта о ней — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о Lada Azimut.

Как сообщили в пресс-службе компании «АвтоВАЗ», Lada Azimut была полностью разработана российскими специалистами — от концепции и дизайна до проектирования и производства. Для автомобиля создали 996 новых и усовершенствованных компонентов, в том числе кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску.

У Lada Azimut будет набор опций, которые раньше отсутствовали в российском автопроме. В их числе:

беспроводная зарядка для гаджетов;двухзонный климат-контроль;панорамная крыша с люком;электрорегулировка руля и сидений;новая мультимедийная система с искусственным интеллектом и другие.

В стартовой линейке силовых агрегатов Lada Azimut — модернизированные двигатели отечественного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или вариатор. В дальнейшем автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил с автоматической коробкой передач.

Проходимость автомобиля по любым дорогам обеспечивают короткие свесы кузова и дорожный просвет в 208 миллиметров. Защищать эмаль от повреждений должен неокрашенный пластиковый обвес кузова.

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В базовой комплектации авто установлены мультимедийная система и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, светодиодная оптика, система контроля давления в шинах и бесключевой доступ.

Программная платформа для мультимедиа была создана при участии «Сбера». Пользователи получат доступ к навигации, мультимедиа и голосовому управлению с помощью виртуального ассистента от компании c GigaChat. С помощью экрана головного устройства водители смогут оплачивать топливо на заправках в онлайн-режиме, управлять климат-контролем, подсветкой салона и разными режимами вождения.

Прототип Lada Azimut уже показывали в начале 2025 года во время визита президента России Владимира Путина в Тольятти. Новая модель станет первым кроссовером собственной разработки Lada. До этого предпринимались попытки создания такого авто на базе китайских моделей, но эти проекты так и не получили серийного производства.

Стоимость автомобиля будет раскрыта уже после начала его серийного производства. Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов в беседе с журналистами отметил, что цена Lada Azimut будет выше, чем стоимость машин из сегодняшней модельной линейки российского автопроизводителя. Однако эта сумма «далеко не оторвется» от них.

— Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку, поэтому цена будет действительно доступной, — приводит его слова РБК Авто.

Мнение эксперта о Lada Azimut.

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил представленную на ПМЭФ новинку «АвтоВАЗа». Он отметил интересный дизайн Lada Azimut, набор моторов и коробок передач, который дает покупателям выбор, а также современное оснащение — в машине есть все опции, необходимые в современном автомобиле.

— Что будет дальше, сказать сложно. Во-первых, он попадает в нишу небольших переднеприводных кроссоверов, где сейчас наблюдается самый высокий уровень конкуренции. В этой нише сейчас работают все китайские компании, — отметил собеседник «ВМ».

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Способность конкурировать с китайскими «собратьями» у Lada Azimut может появиться, но это во многом зависит от цены автомобиля. Моржаретто предположил, что модель будет успешной, если ее стоимость будет варьироваться от 1,9 до 2,5 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.

— Но реальные продажи начнутся через год. В прошлом году «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ модель Lada Iskra — ее продажи еще не начались, — напомнил эксперт.

Кроме того, нужно понимать, что нынешняя ситуация на авторынке довольно тяжелая. Продажи падают по всем направлениям, поэтому сложно сказать, как будет продаваться та или иная модель в текущих условиях, заключил Моржаретто.

В июне 2024 года «АвтоВАЗ» презентовал новую модель автомобиля Lada Iskra. Что известно о машине и чем она отличается от других, выясняла «Вечерняя Москва».