Для парка общественного транспорта Гомельской области в этом году приобретут 110 автобусов и 20 троллейбусов

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для парка общественного транспорта Гомельской области в 2025 году планируется приобрести 110 автобусов и 20 троллейбусов. Об этом рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский на сессии областного Совета депутатов, основным вопросом которой стала работа органов местного управления и самоуправления по созданию условий для комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, передает корреспондент БЕЛТА.