Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для парка общественного транспорта Гомельской области в этом году приобретут 110 автобусов и 20 троллейбусов

Безопасность и доступность транспортной инфраструктуры важны в повседневной жизни каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Згурский.

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для парка общественного транспорта Гомельской области в 2025 году планируется приобрести 110 автобусов и 20 троллейбусов. Об этом рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский на сессии областного Совета депутатов, основным вопросом которой стала работа органов местного управления и самоуправления по созданию условий для комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомельской области в 2025 году намерены собрать свыше 140 тыс. тонн вторсырья.

Безопасность и доступность транспортной инфраструктуры важны в повседневной жизни каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Згурский.

По его информации, маршрутная сеть Гомельской области представлена 1479 маршрутами в регулярном сообщении (492 городских, 844 пригородных, 75 междугородных внутриобластных, 68 междугородных межобластных).

«В настоящее время для обслуживания маршрутной сети Гомельской области задействовано 1515 транспортных средств, в том числе 638 — перевозчиков негосударственной формы собственности», — отметил начальник главного управления.

Он сделал акцент: формирование, уточнение, изменение маршрутной сети области проводится с учетом интересов людей. «По результатам встреч с жителями в области с 2020 года организованы 203 новых автобусных маршрута, изменены 1044 маршрута», — конкретизировал руководитель.

Для повышения качества транспортного обслуживания обновляется и парк подвижного состава общественного транспорта. «За последние четыре года приобретено 187 автобусов и 29 троллейбусов. В 2025 году запланировано приобрести 110 автобусов и 20 троллейбусов», — рассказал Дмитрий Згурский. -0-