Для парка общественного транспорта Гомельской области в этом году приобретут 110 автобусов и 20 троллейбусов

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для парка общественного транспорта Гомельской области в 2025 году планируется приобрести 110 автобусов и 20 троллейбусов. Об этом рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский на сессии областного Совета депутатов, основным вопросом которой стала работа органов местного управления и самоуправления по созданию условий для комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, передает корреспондент БЕЛТА.
В Гомельской области в 2025 году намерены собрать свыше 140 тыс. тонн вторсырья.
Безопасность и доступность транспортной инфраструктуры важны в повседневной жизни каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Згурский.
По его информации, маршрутная сеть Гомельской области представлена 1479 маршрутами в регулярном сообщении (492 городских, 844 пригородных, 75 междугородных внутриобластных, 68 междугородных межобластных).
«В настоящее время для обслуживания маршрутной сети Гомельской области задействовано 1515 транспортных средств, в том числе 638 — перевозчиков негосударственной формы собственности», — отметил начальник главного управления.
Он сделал акцент: формирование, уточнение, изменение маршрутной сети области проводится с учетом интересов людей. «По результатам встреч с жителями в области с 2020 года организованы 203 новых автобусных маршрута, изменены 1044 маршрута», — конкретизировал руководитель.
Для повышения качества транспортного обслуживания обновляется и парк подвижного состава общественного транспорта. «За последние четыре года приобретено 187 автобусов и 29 троллейбусов. В 2025 году запланировано приобрести 110 автобусов и 20 троллейбусов», — рассказал Дмитрий Згурский. -0-