В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области «в интересах обеспечения безопасности», сообщил губернатор Василий Анохин.
«Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности», — написал Анохин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.