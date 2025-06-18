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В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Анохин: в Смоленской области ограничили работу мобильного интернета.

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области «в интересах обеспечения безопасности», сообщил губернатор Василий Анохин.

«Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности», — написал Анохин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.