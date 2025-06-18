Пропавшего 45-летнего жителя Нефтекамска разыскивают уже почти неделю

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже почти неделю — с 12 июня. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю футболку, голубые джинсы и черные сланцы.