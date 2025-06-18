В Беларуси за два месяца ограничен доступ к 1,2 тыс. фишинговым сайтам

«В частности, только за два месяца 2025 года по постановлениям прокурора города Минска Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к 1,2 тыс. поддельным (фишинговым) интернет-ресурсам, деятельность которых направлена на получение доступа к банковским счетам», — отметили в прокуратуре.