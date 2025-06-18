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В Беларуси за два месяца ограничен доступ к 1,2 тыс. фишинговым сайтам

Отмечается, что наличие подобных веб-сайтов в открытом доступе создает условия для совершения новых преступлений. Прокуратура регулярно принимает оперативные меры по ограничению доступа к подобным ресурсам.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к 1,2 тыс. фишинговых интернет-ресурсов за два месяца ограничен по постановлениям прокурора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Отмечается, что наличие подобных веб-сайтов в открытом доступе создает условия для совершения новых преступлений. Прокуратура регулярно принимает оперативные меры по ограничению доступа к подобным ресурсам.

«В частности, только за два месяца 2025 года по постановлениям прокурора города Минска Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к 1,2 тыс. поддельным (фишинговым) интернет-ресурсам, деятельность которых направлена на получение доступа к банковским счетам», — отметили в прокуратуре.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленники создавали поддельные веб-сайты банков, торговых площадок, сервисов по оплате товаров и услуг, которые визуально были схожи с настоящими, а в отдельных случаях вовсе их копировали.

Цель деятельности таких сайтов — получить конфиденциальные сведения пользователей платежных карт: номеров и CVC (CVV)-кода, банковских счетов и других персональных данных пользователей интернета для хищения денег.

Вопросы профилактики преступлений в сфере высоких технологий находятся на постоянном контроле прокуратуры города Минска. -0-