Бывший главный архитектор Азова пойдет под суд за взяточничество

Женщину обвиняют в «Получении взятки». По версии следствия, в 2023 году она встретилась с директором коммерческой фирмы и потребовала у него три миллиона рублей. Взамен бывший архитектор пообещала «решить вопрос» с согласованием документов на аренду земельного участка. Однако предприниматель отказался платить. Позже об этом узнали правоохранители.