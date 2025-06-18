Бывший главный архитектор Азова пойдет под суд за взяточничество

В Азове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора города. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Женщину обвиняют в «Получении взятки». По версии следствия, в 2023 году она встретилась с директором коммерческой фирмы и потребовала у него три миллиона рублей. Взамен бывший архитектор пообещала «решить вопрос» с согласованием документов на аренду земельного участка. Однако предприниматель отказался платить. Позже об этом узнали правоохранители.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и теперь дело направлено в суд.
— Ранее в отношении обвиняемой уже расследовалось уголовное дело по факту совершения коррупционных преступлений, которое было направлено в суд, — говорится в сообщении.