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Бывший главный архитектор Азова пойдет под суд за взяточничество

Экс-архитектору Азова грозит срок за попытку получить взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Азове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора города. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Женщину обвиняют в «Получении взятки». По версии следствия, в 2023 году она встретилась с директором коммерческой фирмы и потребовала у него три миллиона рублей. Взамен бывший архитектор пообещала «решить вопрос» с согласованием документов на аренду земельного участка. Однако предприниматель отказался платить. Позже об этом узнали правоохранители.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и теперь дело направлено в суд.

— Ранее в отношении обвиняемой уже расследовалось уголовное дело по факту совершения коррупционных преступлений, которое было направлено в суд, — говорится в сообщении.