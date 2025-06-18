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КГК проведет 19 июня горячую линию по вопросам наведения и поддержания порядка в лесах

На горячую линию можно сообщить о фактах: неубранной ветровально-буреломной древесины, заготовленной лесопродукции, приходящей в негодность, незаконной вырубки леса и вывозки древесины, загрязнения лесного фонда отходами, наличии свалок, сбросов канализационных стоков.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет 19 июня горячую линию по вопросам наведения и поддержания порядка в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

На горячую линию можно сообщить о фактах: неубранной ветровально-буреломной древесины, заготовленной лесопродукции, приходящей в негодность, незаконной вырубки леса и вывозки древесины, загрязнения лесного фонда отходами, наличии свалок, сбросов канализационных стоков.

Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. -0-