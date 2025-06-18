Нефтяные месторождения и инновации. Как развивается промсектор Гомельской области

Также Елена Гайманова ответила на вопрос об участии молодежи в инновационном развитии промсектора. Она акцентировала, что подобных примеров в регионе немало. В Гомеле своеобразным центром притяжения новшеств, идей и разработок является технопарк «Коралл». «С этой целью он и был создан. Также на его площадях создан детский “Иннопарк”, где с малых лет ребят заинтересовывают вопросами инновационного развития, робототехники, программирования, проектирования. В основном резидентами технопарка являются предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения для различных видов оборудования. Как пример — довольно молодые люди создают серьезные проекты, пишут программы для станков и оборудования», — пояснила она.