Нефтяные месторождения и инновации. Как развивается промсектор Гомельской области

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как развивается промсектор юго-восточного региона страны, рассказала начальник управления промышленности и инновационной деятельности комитета экономики Гомельского облисполкома Елена Гайманова на пресс-конференции «Качество — наш национальный бренд. Экономический потенциал Гомельщины» в Доме прессы, сообщает БЕЛТА.
Для парка общественного транспорта Гомельской области в этом году приобретут 110 автобусов и 20 троллейбусов В Гомельской области в 2025 году намерены собрать свыше 140 тыс. тонн вторсырья.
Гомельская область как один из крупнейших регионов территориально занимает более 40 тыс. кв.км — пятую часть страны. Здесь проживают свыше 1,3 млн человек, что составляет 15% от населения республики. «Регион вносит значительный вклад в структуру республиканских объемов производства: почти 20% промышленного и порядка 11% сельскохозяйственного производства, 11% товарооборота, а также 13% по инвестициям в основной капитал», — пояснила начальник управления.
«Потенциал промышленного комплекса — основной для юго-восточного региона, он занимает более 40% валового регионального продукта. В Гомельской области добывается вся белорусская нефть, газ, производится целлюлоза, кормо- и зерноуборочные комбайны, листовое полированное стекло, минеральная вата и металлокорд, более 95% стали, свыше 80% пищевой соли, изделия из фарфора, более 70% стальных труб, более 50% обоев, металлообрабатывающих станков, треть от республиканских объемов бумаги, картона и тары из стекла, пятая часть кондитерских изделий, а также немалый процент калийных и азотных удобрений», — обозначила Елена Гайманова.
На территории области работает более 200 крупных и средних промышленных предприятий, общее количество промышленных предприятий превышает 1,3 тыс. «Стабильная работа предприятий нашего промышленного сектора позволяет на протяжении ряда лет обеспечивать самый высокий объем промышленного производства на душу населения. Это порядка Br30 тыс. в год», — рассказала спикер.
«Восемь из девяти основных доведенных показателей, которые характеризуют развитие области, в текущем периоде выполняем. Это и инвестиции в основной капитал, и показатель по уровню заработной платы, по совокупным поступлениям доходов в бюджет, по производству продукции сельского хозяйства, по вводу жилья, в том числе с государственной поддержкой, также по снижению затрат и производству импортозамещающей продукции. С приростом у нас работают все основные отрасли: строительство, торговля, сельское хозяйство, транспортная деятельность, на запланированном уровне идет развитие промышленного комплекса», — подчеркнула начальник управления.
Шла речь и о развитии свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Площадки резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» располагаются на территории 11 административных районов региона. Недавно в рамках работы по расширению сотрудничества состоялась онлайн-встреча глав администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» и СЭЗ «Куляб» (Таджикистан), на которой обсудили перспективы налаживания связей между резидентами двух зон и развитие промышленной кооперации в приоритетных сферах. Стороны высоко оценили потенциал совместных инициатив и определили планы по дальнейшему взаимодействию. По итогам переговоров было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.
К тому же из последних новостей СЭЗ — завершение строительства линии по производству полированного стекла на «Гомельстекло». Это финишный этап инвестпроекта по модернизации мощностей резидента. «Новейшая печь с автоматизированным управлением обладает конструктивными особенностями, обеспечивающими экономичный режим работы и эффективное использование тепла. В скором времени предприятие получит первую продукцию на новой технологической линии, ввод которой значительно повысит эффективность производства и еще больше укрепит позиции ОАО “Гомельстекло” на международном рынке, позволив успешно конкурировать с европейскими компаниями», — пояснили в «Гомель-Ратон».
Также Елена Гайманова ответила на вопрос об участии молодежи в инновационном развитии промсектора. Она акцентировала, что подобных примеров в регионе немало. В Гомеле своеобразным центром притяжения новшеств, идей и разработок является технопарк «Коралл». «С этой целью он и был создан. Также на его площадях создан детский “Иннопарк”, где с малых лет ребят заинтересовывают вопросами инновационного развития, робототехники, программирования, проектирования. В основном резидентами технопарка являются предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения для различных видов оборудования. Как пример — довольно молодые люди создают серьезные проекты, пишут программы для станков и оборудования», — пояснила она.
На пресс-конференции «Качество — наш национальный бренд. Экономический потенциал Гомельщины» в Доме прессы также были затронуты вопросы экспортного потенциала региона, программ по повышению качества продукции и услуг, ключевых и новых рынков сбыта, а также реализации инвестпроектов. -0-