Увела мужа из семьи и шокировала СССР красным купальником: Наталье Селезневой — 80

Из-за постоянных съемок ей приходилось часто менять школы. Один год она даже провела в Ленинграде, где жила с матерью в гостинице. Но впервые появившись на сцене в шесть лет, Наташа поняла, что вытянула счастливый билет, и расставаться с актерством не собирается. Окончив школу в 1963 году, она поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, где училась под руководством Бориса Захавы.