Увела мужа из семьи и шокировала СССР красным купальником: Наталье Селезневой — 80

Миллионы зрителей запомнили Наталью Селезневу по «Приключениям Шурика».
Наталья Селезнева — легенда советского кинематографа. Роли в комедиях Гайдая сделали девушку народной любимицей, а ее жизнь была полна ярких моментов, скандалов и испытаний. 19 июня актриса празднует юбилей — звезде исполняется 80 лет. URA.RU вспоминает творческий путь Натальи Селезневой.
Юность Натальи Селезневой.
Наталья родилась 19 июня 1945 года в Москве. С рождения девочка жила в интеллигентной семье: ее мама, Елена Селезнева, занималась художественным оформлением тканей, а отец, Игорь Полинковский, работал профессиональным фотографом и публиковался в журнале «Советское фото». Семья ютилась в небольшой комнате в коммунальной квартире и жила скромно, но счастливо, с детства приучая Наташу к искусству.
«У нас все были фанатичные театралы. Бабушка дружила с мхатовской актрисой Анастасией Зуевой. И Анастасия Платоновна приносила приглашения в театр, и тетка с матерью бегали на все спектакли», — рассказывала актриса в интервью «7 Дней».
Впервые актриса оказалась на экране еще в школьные годыФото: Мирослав Муразов / РИА Новости.
В детстве Наталья носила отцовскую фамилию Полинковская. Под ней она даже впервые появилась в титрах на экране. Однако когда девушка получала паспорт, то решила взять фамилию матери.
В профессию Наталья попала быстрее, чем за школьную скамью. В шесть лет ее пригласили на пробы в Театр Советской армии. Детская наивность и искренность Наташи покорили режиссеров, и девочку тут же утвердили на главную роль в спектакле «30 сребреников», в котором начинающая актриса играла три года.
Во время одного из спектаклей «30 сребреников» юную Наталью заметила известная детская писательница Агния Барто. Именно она настояла, чтобы девочку взяли на главную роль в экранизации своей повести «Алеша Птицын вырабатывает характер». Так Селезнева дебютировала в кино, а затем снялась в детских фильмах «Девочка и крокодил» и «Аленка». Интересно, что в последней картине она впервые была указана в титрах под материнской фамилией — Селезнева.
Из-за постоянных съемок ей приходилось часто менять школы. Один год она даже провела в Ленинграде, где жила с матерью в гостинице. Но впервые появившись на сцене в шесть лет, Наташа поняла, что вытянула счастливый билет, и расставаться с актерством не собирается. Окончив школу в 1963 году, она поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, где училась под руководством Бориса Захавы.
Карьера Натальи Селезневой в кино.
Хоть Наталья и начала сниматься в кино еще в детстве, настоящий прорыв в карьере актрисы произошел после комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Роль студентки Лидочки покорила зрителей — фильм посмотрели почти 70 миллионов человек, сделав его лидером проката 1965 года.
Мало кто знает, насколько трудно в СССР было найти тот самый купальник, в котором появилась перед зрителями Наталья Селезнева. Раздельные купальники были в огромном дефиците, и в итоге реквизит пришлось добывать у спекулянтов.
За новеллу «Наваждение» Наталья вместе с коллегами получила премию «Серебряный дракон Вавеля» в Чехословакии. А ее дуэт с Александром Демьяненко, игравшим Шурика, навсегда остался в сердцах советских зрителей.
«Гайдай подарил биографию. Но тогда мы этого, к сожалению, не понимали. Только когда ленты Леонида Иовича стали культовыми, осознали, что они превратились в вехи нашего творчества», — признавалась Селезнева корреспонденту «Комсомольской Правды».
Еще большей популярности Селезнева добилась благодаря юмористическому телешоу «Кабачок “13 стульев”», где играла пани Катарину. Передача пользовалась бешеной любовью публики — ее поклонником был даже Леонид Брежнев, что не раз спасало проект от закрытия. Однажды участие Селезневой в шоу привело к скандалу: после того, как Наталья появилась в эфире в модной мини-юбке, на нее обрушилась критика, а гонорар урезали.
Телешоу «Кабачок “13 стульев”» имело оглушительный успех в СССРФото: Виталий Созинов/ТАСС.
Несмотря на оглушительную популярность Селезневой, режиссеры долгое время видели ее только в комедийном амплуа, из-за чего актрисе отказывали в серьезных ролях. Например, девушка хотела сыграть Нину в «Кавказской пленнице», но в итоге роль отдали Наталье Варлей. Не сложилось и с фильмом «Я шагаю по Москве» — несмотря на отснятые сцены, в финальный монтаж вошла Галина Польских.
Но Гайдай вновь пришел на помощь, пригласив актрису в свои культовые комедии — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Любопытно, что за роль в первом фильме Селезнева получила 362 рубля, по тем временам — стоимость холодильника. А вот режиссеру заплатили почти 8 тысяч.
В 80-е годы актриса успешно снималась в телеспектаклях. Среди самых успешных проектов актрисы — постановка «Повесть о молодых супругах» по пьесе Евгения Шварца и «Гнездо глухаря» режиссера Виктора Розова.
Поздняя карьера Натальи Селезневой.
Наталья Селезнева продолжала играть в кино до 2010-х годовФото: В. Бондарев / РИА Новости.
После распада Советского Союза, когда кинематограф переживал не лучшие времена, Наталья Селезнева не пропала с экранов, хотя крупных ролей ей почти не предлагали. Она оставалась востребованной актрисой и приняла участие в популярных новогодних мюзиклах «Старые песни о главном», где снимались такие звезды, как Людмила Гурченко, Алла Пугачева и Леонид Куравлев.
В новом тысячелетии Селезнева, несмотря на возраст, продолжала активно работать, удивляя зрителей необычными образами. Например, в 2004 году в комедийном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» она сыграла революционерку Елену Стасову в довольно смелой и даже провокационной манере. А в 2006 году актриса появилась в мелодраме Аллы Суриковой «Вы не оставите меня» в роли матери главной героини.
В 2010-х годах Селезнева стала сниматься редко, и больше всего запомнилась зрителям ролью в фильме-спектакле «Идеальное убийство», где играла вместе с Ольгой Аросевой, Ильей Олейниковым и Олегом Вавиловым. Ее последней работой на телевидении стала мелодрама «Новогоднее дежурство» 2015 года, где она снялась в компании Евгении Добровольской и Игоря Ясуловича.
Личная жизнь Натальи Селезневой.
В 1968 году, во время съемок сказки «Калиф-аист», Наталья Селезнева познакомилась с актером Владимиром Андреевым — будущим художественным руководителем Театра имени Ермоловой. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, между ними вспыхнул роман. В том же году они поженились — ради возлюбленной Андреев оставил свою первую жену, актрису Наталью Архангельскую, с которой прожил семь лет.
Владимир Андреев стал главной любовью всей жизни актрисыФото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press.
«Сначала у нас с Владимиром Андреевым отношения были совсем непростые. Шла притирка характеров, мы далеко не всегда могли друг друга понять. Володя на 15 лет старше меня, в свои 37 лет был уже человеком со сложившимся мировоззрением. А у меня в 22 года личность только начинала по-настоящему формироваться», — рассказывала актриса в интервью «АиФ».
11 мая 1969 года у пары родился сын Егор. Из-за плотного гастрольного графика родителей мальчика в основном воспитывала бабушка. Однако актриса всегда ставила семью на первое место — например, отказалась от роли в знаменитом фильме «Бег», чтобы ухаживать за заболевшим годовалым сыном.
В отличие от родителей, Егор решил не идти по актерской стезе, окончив МГИМО и став дипломатом. Он подарил родителям четырех внуков: Алексея, Николая, Елизавету и Владимира.
Супруги прожили вместе 52 года. 27 августа 2020 года Владимир Андреев отметил 90-летний юбилей, а через два дня его не стало — сказались проблемы с сердцем. О кончине мужа сообщила сама Наталья Игоревна, для которой он остался любовью всей жизни.
Здоровье Натальи Селезневой.
В 1990-е годы Наталье Селезневой пришлось сделать операцию на щитовидной железе, из-за которой она временно потеряла голос. Врачи не были уверены, что актриса снова сможет играть. Но благодаря занятиям на губной гармошке и упорным тренировкам Селезневой удалось восстановить поврежденные связки и вернуться к работе.
Новые трудности подстерегали ее в 2018 году — сложный перелом шейки бедра потребовал операции и долгой реабилитации. Но и с этим испытанием Селезнева справилась и встала на ноги. Но из-за проблем со здоровьем решила больше не сниматься в кино.
Наталья Селезнева сейчас.
Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса продолжила играть в кино в 90-х и нулевыхФото: Григорий Сысоев / РИА Новости.
В настоящее время Наталья Селезнева формально остается актрисой Театра сатиры, однако уже много лет не выходит на сцену. В январе 2023 года пресса сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у звезды: на юбилейном вечере театра ее впервые за два года увидели на публике — Селезнева передвигалась на инвалидном кресле.
Осенью 2024 года, после смерти Светланы Светличной, Наталья Игоревна резко осудила телеканалы за эксплуатацию образа тяжелобольной актрисы в скандальных проектах. В 2025 году она также выступила с критикой практики «оживления» умерших артистов с помощью цифровых технологий. Особенно ее возмутили планы использовать образ Георгия Вицина в новых проектах, а также уже реализованный пример с Юрием Никулиным в фильме «Манюня. Приключения в Москве», который, по ее мнению, вызвал справедливое негодование зрителей.
В мае 2025 года в программе «Малахов» состоялся специальный выпуск, посвященный 80-летию актрисы. В ходе беседы Селезнева поделилась теплыми воспоминаниями о родителях, детстве в Москве и студенческих годах.