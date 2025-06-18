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РКН ограничил доступ к известной онлайн-платформе из-за пропаганды ЛГБТ*

Роскомнадзор заблокировал платформу для авторов и читателей Wattpad. Как пояснили в ведомстве, причиной стали нарушения российского законодательства, включая пропаганду ЛГБТ* и отказ администрации сайта удалить запрещённую информацию.

«Роскомнадзор ограничил доступ к Wattpad на территории России в связи с систематическим игнорированием требований об удалении запрещенной информации. Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года», — сообщили в РКН.

Требования об удалении противоправного контента неоднократно игнорировались. В результате доступ к платформе был официально ограничен с 18 июня.

Ранее в России разгорелся скандал вокруг компьютерной игры Lust Goddess, в которой несовершеннолетние пользователи могут участвовать в виртуальных сценах сексуального характера. Игра не имеет возрастных ограничений и уже заняла первые места в рейтингах по скачиваемости. В Госдуме предложили немедленно запретить такие продукты.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.