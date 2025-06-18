РКН ограничил доступ к известной онлайн-платформе из-за пропаганды ЛГБТ*

Ранее в России разгорелся скандал вокруг компьютерной игры Lust Goddess, в которой несовершеннолетние пользователи могут участвовать в виртуальных сценах сексуального характера. Игра не имеет возрастных ограничений и уже заняла первые места в рейтингах по скачиваемости. В Госдуме предложили немедленно запретить такие продукты.