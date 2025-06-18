5 фраз, которые нельзя говорить депрессивному человеку, — иначе можете довести до суицида

Голодающие дети, больные котята и щенята, которые, несмотря ни на что, радуются жизни, маргиналы из соседнего подъезда — им всем гораздо хуже, чем вашему депрессивному близкому. Поэтому тяжёлое состояние, при котором не получается, например, есть или вставать с кровати, должно пройти само собой и мгновенно. Стоит только посмотреть на то, как голодают дети, страдают котята или дерутся маргиналы. Кажется, если депрессия у адекватного человека, а не психопата, ему станет ещё более паршиво от мыслей о том, как страдают невинные. Не стоит пытаться обесценить депрессию сравнением с объективно плохими обстоятельствами жизни посторонних людей: её так не вылечить. Но — можно сделать хуже, манипулируя на чувстве вины.