Дачникам объяснили, как уберечь клубнику от дождей и похолодания

Биолог и эколог Илья Рыбальченко рассказал, как защитить урожай клубники от непогоды и сохранить вкус ягод даже в сложных погодных условиях. Он пояснил, что можно использовать простые подручные материалы, чтобы прогреть почву и улучшить рост растений. Об этом пишет NEWS.ru.
— В непогоду под кустами клубники можно разложить блестящую пленку — специальную серебристую мульчу или просто белый спанбонд (тканевой материал). Отраженный свет прогревает почву на 1−2 градуса и досвечивает листья снизу. Следовательно, фотосинтез идет активнее даже в пасмурные дни, и ягоды набирают до 10% больше сахара, — рассказал Рыбальченко.
Эколог отметил, что во время длительных дождей важно снизить излишнюю влажность на грядках и сохранить сладость клубники. Для этого он советует подложить под кусты солому или серебристую пленку, а сверху накинуть низкие дуги с укрывным материалом.
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