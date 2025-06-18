Дачникам объяснили, как уберечь клубнику от дождей и похолодания

Биолог и эколог Илья Рыбальченко рассказал, как защитить урожай клубники от непогоды и сохранить вкус ягод даже в сложных погодных условиях. Он пояснил, что можно использовать простые подручные материалы, чтобы прогреть почву и улучшить рост растений. Об этом пишет NEWS.ru.