Симоньян просила помочь: способны ли молитвы людей вывести Кеосаяна из комы

— Конечно, в глобальном смысле все в руках Божьих, однако любое прошение может облегчить состояние человека. И чем больше людей обращаются к Господу за исцелением больного, тем лучше. С помощью единой силы церкви и человеческого рода человек способен оправиться от недуга. И даже если молятся посторонние люди, это может сильно помочь. Поэтому призыв Симоньян — замечательный, и чем больше людей откликнется, тем лучше, — заверил священник.