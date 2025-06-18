Симоньян просила помочь: способны ли молитвы людей вывести Кеосаяна из комы

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале вновь призвала неравнодушных молиться за здоровье ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который уже полгода находится в коме. Она верит, что его пробуждение зависит от силы Господа. «Вечерняя Москва» узнала у протоиерея Дмитрия Моисеева, действительно ли обращения к Богу способны вывести человека из состояния комы.
До сих пор доподлинно неизвестно, что происходит с человеком в коме, отметил протоиерей. Все, кто смог преодолеть это состояние, рассказывают разное: кто-то говорит, что столкнулся с загробным миром, а кто-то отрицает это. Но наверняка ясно одно — молитвы могут помочь человеку проснуться после долгого сна, считает собеседник «ВМ».
— Конечно, в глобальном смысле все в руках Божьих, однако любое прошение может облегчить состояние человека. И чем больше людей обращаются к Господу за исцелением больного, тем лучше. С помощью единой силы церкви и человеческого рода человек способен оправиться от недуга. И даже если молятся посторонние люди, это может сильно помочь. Поэтому призыв Симоньян — замечательный, и чем больше людей откликнется, тем лучше, — заверил священник.
Также важно не забывать молиться близким родственникам человека, которому требуется помощь. Потому что просьбы семьи всегда сильнее, подчеркнул Моисеев.
— Чем ближе и теснее связь между людьми, тем сильнее будет эффект от молитв и прошений. Поэтому говорят, что «молитва матери и со дна моря достанет». И даже если обращения к Господу не помогут человеку справиться с болезнью, они помогут его душе успокоиться, — сообщил собеседник «ВМ».
С апреля 2025 года врачи начали отмечать заметные улучшения в состоянии Тиграна Кеосаяна: он начал реагировать на звуки, голос и шевелить пальцами. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», о чем говорят подобные улучшения и есть ли у режиссера шанс оправиться после длительной комы.